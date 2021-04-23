İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Nisan 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 23 Nisan 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:02
Evde bakım maaşı yatan iller 23 Nisan 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Nisan ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

18 Nisan Pazar Evde Bakım Aylığı Yatan İller

18 Nisan Pazar günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

23 Nisan 2021 Cuma günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

Amasya Kırklareli Edine Bolu
Samsun Aksaray Sakarya Ordu
Hatay Antalya Afyonkarahisar İzmir
Balıkesir Isparta Konya Diyarbakır
Manisa Uşak Adıyaman Gaziantep
Bilecik Zonguldak Tekirdağ  Osmaniye
Erzincan Şanlıurfa Bursa Adana
Karabük İstanbul  
E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Nisan ayında Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Nisan ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

Nisan ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

18 Nisan Pazar evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cedric Gerard kimdir? Thodex'in vurgunu önceden nasıl gördü?
Cedric Gerard kimdir? Thodex'in vurgunu önceden nasıl gördü?
PTT Rapor parası yattı mı? Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası hesaplama
PTT Rapor parası yattı mı? Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası hesaplama
Kripto para cüzdanı nedir, nasıl oluşturulur? Kripto para Soğuk Cüzdan nedir?
Kripto para cüzdanı nedir, nasıl oluşturulur? Kripto para Soğuk Cüzdan nedir?
Buzağı desteklemeleri ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman ödenecek?
Buzağı desteklemeleri ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman ödenecek?
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi güncel faiz oranları
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi güncel faiz oranları
Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama
Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Mucize Doktor dizisi Ezo (Sera Kutlubey) kimdir?
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
Diyetisyen 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
Survivor Poyraz neden yok? Survivor Poyraz neden yarışmıyor, sakatlandı mı?
Kredi puanı en hızlı nasıl yükseltilir? Kredi notu yükseltme taktikleri
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Nisan 2021 Cuma
Güncel gümüş fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Nisan Cumartesi at yarışı programı
BİM 23 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.