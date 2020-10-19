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Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ekim 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Birçok kişinin merak ettiği 19 Ekim 2020 Pazartesi günü gündeme gelen Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 19-10-2020 tarihli haberimizde Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ekim 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
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Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ekim ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

19 Ekim 2020 Pazartesi Evde Bakım Maaşı Yatan İller

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay
4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar
7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak
10- Konya 11- Samsun 12- Mersin

13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli
16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum
19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir
22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa
25- Adana 26- Kayseri

19 Ekim 2020 Pazartesi günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihi itibarıyla illerde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapma

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020

senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. Yeni yapılan düzenlemelere göre tutar 1.612 TL olarak verilecek.

Ekim 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Ekim 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 19.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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