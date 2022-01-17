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Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2022 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Haber okurlarının merakını uyandıran Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 17.01.2022 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2022 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
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Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2022 Ocak ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

17 Ocak 2022 Pazartesi ayında evde bakım aylığı yatan iller

17 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu.  Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ————- 3- ————-
4- 5- 6-
7- 8- 9-
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13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Ocak 2022 ayında evde bakım parası sorgulamaE-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Ocak 2022 yılı evde bakım ücreti

Ocak 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2022 Ocak ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2022 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 17.01.2022 00:01
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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