İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 17 Ekim 2020 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ekim ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

17 Ekim 2020 Cumartesi Evde Bakım Maaşı Yatan İller

 

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay
4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar
7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak
10- Konya 11- Samsun 12- Mersin
13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli
16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum
19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir

17 Ekim 2020 Cumartesi günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihi itibarıyla illerde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapma


Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020

senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. Yeni yapılan düzenlemelere göre tutar 1.612 TL olarak verilecek.

Ekim 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Ekim 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 17.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 17 Ekim 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Bim 17 Ekim 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2020 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Akıncı dizisinde oynayacak olan Savaş Alp Başar kimdir?
Kurban Bayramında Koronavirüs için yeni kısıtlamalar olacak mı? Bilim Kurulundan yeni toplantı
2020 MEBsözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen alımı sözlü mülakatlar ne zaman olacak?
Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap dondurma linki ve kalıcı hesap silme işlemleri
2019 Temmuz Sigara zammı sonrası markaların güncel zamlı sigara fiyatları! ÖTV zammı sonrası yeni sigara fiyatları
Kapıcı asgari ücret 2020
Etil alkol ile metil alkol arasındaki fark nasıl anlaşılır? Etil alkol nedir, etkileri nelerdir, nerelerde kullanılır? Metil alkol nerelerde kullanılır?
Müge Anlı canlı yayın izle ATV 16 Ekim 2020 Cuma
Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler
Fox TV Çocukluk tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.