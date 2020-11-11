İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması

Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Evde bakım maaşı yatan iller - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 11 Kasım 2020 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ekim ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

11 Kasım 2020 Çarşamba Evde Bakım Maaşı Yatan İller

11 Kasım 2020 Çarşamba günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan bir il henüz bulunmamaktadır. Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapma

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.


Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020

senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. Yeni yapılan düzenlemelere göre tutar 1.612 TL olarak verilecek.

Kasım 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Kasım 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 11 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 11 Kasım 2020 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 11 Kasım 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 11 Kasım 2020 Çarşamba
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Kasım 2020 Çarşamba
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Facebook hesabım çalındı ne yapmalıyım? Çalınan facebook hesabı için yapılabilecek geri alma işlemleri
Şansal Büyüka beIN SPORTS’tan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Başka bir kanalda çalışacak mı?
Arka Sokaklar’da Rıza Baba kaç bölüm olmayacak, diziye ne zaman geri dönecek? Rıza baba yaş engeline mi takıldı?
Halkbank 25 bin tl Esnaf Kefalet faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? Halkbank faizsiz esnaf kredi şartları
Seksenler dizisinde rol alan Rasim Ötekin diziden neden ayrıldı? Fehmi Baba karakteri yeni sezonda yok mu?
Seksenler Niyazi kimdir? Gerçek adı nedir? Haluk Özenç hakkında bilgiler
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Celaleddin Harzemşah dizi konusu nedir? Celaleddin Harzemşah oyuncuları ve konusu
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.