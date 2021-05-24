Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım parası verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. 2021 Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.
24 Mayıs 2021 Pazartesi ayında evde bakım aylığı yatan iller
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22- Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar
34- Şanlıurfa
35- Kocaeli
36- Adıyaman
37- Hatay
38- Kırklareli
39- Balıkesir
E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.
E-devlet Mayıs 2021 ayında evde bakım parası sorgulama
Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.
E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.
Mayıs 2021
yılı evde bakım ücreti
Mayıs 2021 yılı zamlı maaşlar Ocak ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.
2021 Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri
Bakıma muhtaç olması gerekir.
Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.
2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar
Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?
Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.
Sağlık raporu yenilenmesi
Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.