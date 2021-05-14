İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 14 Mayıs 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 14.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 14 Mayıs 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır.   Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

13  Mayıs ayında Evde Bakım Aylığı Yatan İller

13 Mayıs Perşemba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

13 Mayıs Perşembe  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1-Isparta 2-Ordu 3- Konya
4- Sakarya 5- Samsun 6- Tokat
7- Kırıkkale 8- Düzce 9-

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet  Mayıs ayında Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021yılı zamlı maaşlar mayıs ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

 Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

14.05.2021 Cuma  Mayıs ayında evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
Bitcoin neden düşüşe geçti?
Bitcoin neden düşüşe geçti?
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?
Boşanmada eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 14 Mayıs 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 14 Mayıs 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Mayıs 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 14 Mayıs 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Mayıs 2021 Cuma
14 Mayıs 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 15 Mayıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak? Şevval orucu ne zaman tutulur?
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mayıs 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli sayılır mı? Heyet raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
TV8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.