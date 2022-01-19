İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...

Evde bakım maaşı Ocak 2022 yatan iller hangileri? 19 Ocak 2022 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı! haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 19 Ocak 2022 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:01
Evde bakım maaşı Ocak 2022 yatan iller hangileri? 19 Ocak 2022 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Takip Et:

Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2022 Ocak ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

19 Ocak 2022 Çarşamba ayında evde bakım aylığı yatan iller

19 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu.  Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

19 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ————- 3- ————-
4- 5- 6-
7- 8- 9-
10- 11- 12-
13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Ocak 2022 ayında evde bakım parası sorgulamaE-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Ocak 2022 yılı evde bakım ücreti

Ocak 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2022 Ocak ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2022 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 19.01.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri
Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri
Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?
Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
3 Bin TL ve 5 Bin TL Esnaf Hibe Destek paketine başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
3 Bin TL ve 5 Bin TL Esnaf Hibe Destek paketine başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu
Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtlarına 5 bin TL hibe müjdesi! 5 bin TL hibe başvurusu nereden yapılıyor?
Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtlarına 5 bin TL hibe müjdesi! 5 bin TL hibe başvurusu nereden yapılıyor?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 19 Ocak 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı Ocak 2022 yatan iller hangileri? 19 Ocak 2022 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 19 Ocak 2022 Çarşamba
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Ayşe Yaprak kimdir, kaç yaşında?
Zuhal Topal’la Sofrada Güray Yaprak kimdir kaç yaşındadır?
KOSGEB desteğini kimler alabilir? Hangi sektörler hibe desteği almaktadır?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Küçük Felaket adlı filmin konusu ve film hakkındaki yorumlar nelerdir?
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
19 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Ocak Çarşamba at yarışı programı
Kanunsuz Topraklar dizisi hakkında yorum ve görüşler
Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir?
Sen Çal Kapımı sürpriz transfer! Ayşe Akın kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.