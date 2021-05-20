İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Evde bakım maaşı Mayıs 2021 yatan iller hangileri? 20 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 20 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:03
Evde bakım maaşı Mayıs 2021 yatan iller hangileri? 20 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır.   Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

13  Mayıs ayında Evde Bakım Aylığı Yatan İller

13 Mayıs Perşemba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

13 Mayıs Perşembe  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

 

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

    

 

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet  Mayıs ayında Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021yılı zamlı maaşlar mayıs ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

 Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

20.05.2021 Perşembe  Mayıs ayında evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı Mayıs 2021 yatan iller hangileri? 20 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Mayıs 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mayıs 2021 Perşembe
20 Mayıs 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat dizisinde Mete karakterini Mesut Akusta canlandırıyor
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?
Kaybedenler sinema filmi ne zaman çıkacak?
Şekerbank tarımsal faiz oranları Mayıs 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli önemli gelişme
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Maraşlı 19. Bölüm Fragmanı – 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Akıncı 21. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.