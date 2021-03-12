İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 12 Mart 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 12 Mart 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:03
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 12 Mart 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Mart ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

12 Mart 2021 Cuma Evde Bakım Aylığı Yatan İller

12 Mart 2021 Cuma günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

12 Mart 2021 Cuma  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

12 Mart 2021 itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

1- Bolu 2-  Tokat 3- 
4-  5-  6- 
     

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mart ayında yatacaktır. 2021 yılı ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 yılı evde bakım ücretleri 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında evde bakım ücretleri 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

12 Mart 2021 Cuma ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

12 Mart 2021 Cuma evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 12 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 12 Mart 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Mart 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 12 Mart 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mart 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Mart 2021 Cuma
Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli aylığı ve evde bakım maaşı parasına zam yapıldı
Bim 14 Şubat 2020 Aktüel Ürünler sevgililer günü fırsatları neler?
Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?
Hay Sultan dizisi konusu ve oyuncuları
Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Eemeklilik yaşı bekleyen kıdem tazminatı alabiliyor mu? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.