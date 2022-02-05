Evde bakım maaşı alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Maaşlar ne zaman yatacak?

Uygulanan evde bakım maaşında en çok merak edilen kimler tarafından hangi şartlar koşulunda alındığı ve maaşların bu yıl içerisinde ne zaman tahsil edileceği olmaktadır. Sorunların cevapları ve daha fazlası haberimizde

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Evde bakım maaşı hükümetin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylanmış ve ev içinde kişi başına düşen aylık miktarın ortalama sonucuna göre belirlenmektedir. Yani 2021 yılı itibariyle belirlenen asgari ücretin 2/3’ünden daha az olan, ciddi miktarda bakıma ihtiyaç duyan bireylere aylık düzenli bir şekilde bağlanan bir sistemdir. Bunun yanı sıra ifade edilen bu bakım maaşı yalnızca engel oranı %50 üzerinde olan bireye verilmektedir. Bunun kanıtı olarak da bireyin tam teşekküllü bir hastaneden ‘ağır engelli’ tespit eden bir raporun bulunması gerekmektedir.

Bu bakım maaşı ev içinde bulunan kişiye yada herhangi bir akraba yakının muhtaç olan kişiye 24 saat bakması karşılığında sunulmaktadır.

Eğer aile içinde bulunamasan bu bakım yapacak kişi, yardıma muhtaç ya da engelli bireyin konumundan en az 8 saatlik mesafede bulunan bir yakını üstlenebilmektedir. bu akrabalık bağlarında engelli bireyin eşi, çocukları, annesi, babası, torunları, torunlarının eşleri, kardeşleri, kardeşlerinin eşleri, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri, teyzesi, teyzesinin eşi, halaları, halasının eşleri, amcası, amcasının eşi, dayıları, dayılarının eşleri vb. pek çok akrabası; onun bakımını üstlenebileceğini ifade eder.

2021 yılı evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir miktarı?

Yukarında belirtilen Engel oranı %50 üzerinde üzeri olan her bireyi bakım maaşını yatırılması karşılamamakta. Bu durum hane içinde bulunan toplam gelir doğrultusun da bir karara bağlanmaktadır. Asgari ücret doğrultusunda /3’ünden fazla olan ailelerde yaşayan engelli bireyin evde bakım maaşı alma talepleri kabul edilememektedir.

2021 yılı çerçevesinde evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir aylık olarak 1705.06 tl kapsamında düzenlenmiştir.

Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Bu bakım maaşını almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüklerine başvurmaları, başvuru esnasında kendilerinden talep edilen belgeleri de tamamlamaları ön görülüyor.

Evde bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler

Eğer evden çıkamayacak durumdaysa kişi bunun yerine aile bireylerinden herhangi biri de bu işlemler için başvuru gerçekleştirebilir. Fakat teslim edilen belgelerden sonra hemen bir başvuru süreci kabul edilmiş sayılmıyor. Daha sonrasında belgelerin doğruluk payı bakanlık tarafından belli bir araştırılma yoluna koyuluyor. Eğer belgeler doğruysa kısa bir zaman içerisinde evde bakım aylığına bağlanabiliyorsunuz.

Başvuru esnasında talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Engelli sağlık raporu

TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Hanedeki bireylerin gelir ve mal durumlarına dair yazılı beyan ve beyana dair belgeler

18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu yatılı resmi ya da özel bir bakım merkezine kişinin şayet velayet altında değilse kendisine vasi atanması gerektiğini gösteren mahkeme kararı belgesi

Şayet engelli kişi, 18 yaşını tamamlamışsa, akıl zayıflığı ya da hastalığı yüzünden hem kendisi hem de çevresi için tehlike arz ediyorsa kısıtlanarak bir bakım evine yerleştirilmesi, velayet altında değilse vesayet altına alınması gerektiğine dair mahkeme kararı bildirgesi

Evde bakım maaşı başvurusu kaç gün içinde sonuçlanır?

Belgeler gönderilmiş olan

il müdürlüğüne teslimi sonrasında ‘Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti’ tarafından yetkilendirilen kişiler, engelli bireyin yaşadığı yer ziyaret edilmektedir. Daha sonra bu heyet tarafından bir rapor hazırlanarak il müdürlüğüne sunuluyor. Buradan beklenen il müdürlüğü raporu onaylaması durumuna bağlı olarak bakım maaşı alabilme imkânınız değerlendiriliyor.

Bu süreç en geç 30 gün içinde tamamlanmış olup olumlu ya da olumsuz başvuru sonucu bilgilendiriliyor. Eğer olumsuz bir sonuçla karşılaşmışsanız yine 30 gün içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

İtiraz taleplerinin il müdürlüklerine yapılması gerekiyor. İtiraz üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, farklı personelleri tekrar kişinin yaşadığı yere gönderiyor. İkinci heyetin verdiği karar ise nihai karar olarak kabul ediliyor yani bu karara kişinin itiraz etme şansı bulunmuyor.

Evde bakım maaşı ne zaman yatırılır?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i veya 31’i aralığında değişim göstermektedir. Rapor durumunun değişimi ya da kişinin gelir durumu değişmesine karşılık olarak verilen miktarda zamanla değişim gösterebilmekte. Bu durumlar da sistem üzerinden düzenli bir şekilde düzenli takip edilmesi önerilmektedir.

E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım öğrenmek veya takip etmek için öncelikli olarak bir e-devletiniz bulunmakta. Bu noktada öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkinden öğrenebilirsiniz.

Evde bakım maaşı 2021 ne kadar?

Sosyal yardımlara yapılan artışla birlikte 2020 Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşı, 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa TL’ye yükselmiş durumundadır.