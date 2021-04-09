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Evde bakım maaşı 2021 Nisan döneminde ne kadar oldu? Evde bakım maaşı miktarı

Evde bakım maaşı döneminde ne kadar oldu? Evde bakım maaşı miktarı haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Evde bakım maaşı döneminde ne kadar oldu?’a dair gelişmeleri 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 16:45
Evde bakım maaşı 2021 Nisan döneminde ne kadar oldu? Evde bakım maaşı miktarı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayında atılacak yeni adımlara ilişkin Temmuz – Aralık düzenlemesine ilişkin bakım yardımlarının 1544 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaşlı aylık ve engelli maaşlarında da artışa gidildiğini dile getirdi. Yüzde 40 ila 69 oranında engelli olan vatandaşlarda aylık 657 TL’ye yükseltildi, yüzde 70 ve üzeri engellilere ise verilen aylıklar 851 TL olmuştur. Yaşlı aylıklarındaki yapılan son düzenlemeyle bu tutar 711.50 TL olarak güncellendi.

Bakan Selçuk, 2020 yılı Temmuz ayında 768 bin yaşlı vatandaş, 637 bin engelli vatandaş çerçevesinde 1 milyon 405 kişinin sosyal hizmetler çerçevesinde yardımlar alacağını belirtti. Selçuk, söz konusu ödemeler çerçevesinde 12 milyar TL’nin hesaplara transfer aktarıldı. 18 yaş altı ve bakıma muhtaç çocuk yakınlarına 567 TL ödemeler yapılırken, silikozis hastalığı yaşayan vatandaşlara 1562 TL ödeme yapıldı.

535 bin 805 engelli vatandaşlara evde bakım çerçevesinde ödemeler yapıldığı aktarılırken, söz konusu yardımların 2020 Temmuz – Aralık döneminde 1544 TL olduğunu aktardı.

144 bin çocuğa destek verilecek

Selçuk, konuya ilişkin çocukların ekonomik sorunlar nedeniyle kuruma bırakılmasının önlenebilmesi için her ay 114 bin çocuğa 155 milyon TL ekonomik destek verileceğini paylaştı. Aile yanında bakımların desteklenebilmesi için ihtiyaçlar çerçevesinde uygulanan hizmetlerde ilk etapta düşük gelir grubundaki birey ve ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Ekonomik olarak destek verilen vatandaşların aileleri ile kendilerine yönelik üretim projeleri olduğunun altını çizen Selçuk, düşük gelir grubundaki vatandaşlar için geliştirilen projelerde onların daha güçlü şekilde hayata entegre olmasının amaçlandığını aktardı.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:45
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