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Ev yemekleri lokantaları için KOSGEB desteği nasıl alınır?

Elleri lezzetli olan ve çok güzel ev yemekleri yapan ev hanımlarına müjde! Ev yemekleri lokantası açmak isteyen kadın girişimciler için KOSGEB hibe yardımında bulunuyor. KOSGEB'in yaptığı destek ne kadar, nasıl başvurulur ve daha fazlası okuyucularımız için derlediğimiz haberimizde...

27 Ocak 2021 Çarşamba 03:09
Ev yemekleri lokantaları için KOSGEB desteği nasıl alınır?
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB, işletmelere yardım desteğinde bulunmaktadır. Gıda üretim ve daha birçok işletmeye sermaye desteği veren KOSGEB’e nasıl başvurulacağı, ne kadar destek verdiği gibi konular merak konusu haline gelmiştir. İşletmelerine sermaye arayan ev yemekleri lokantaları, restoran gibi işletme sahibi olmak isteyen okuyucularımız için haberimizde derledik. 
 

Ev yemekleri lokantası açmak isteyenler nasıl açar?

Ev yemeklerinde elleri lezzetli olan bayanlar bir iş atılımı olarak bir lokanta açmak istemektedir. Ancak bunun için öncelikle bir sermaye gerekmektedir. Bu tür sermaye için KOSGEB kadın girişimcilerin desteklenmesi adına bir destek programı sunmaktadır. 
Kadın girişimcilerin iş hayatına daha sağlam adımlarla girebilmesini sağlamak amacıyla hükümet ve özel sektör iş birliği ile ev hanımlarının açacağı lokantaların açılış giderleri ve kuruluş giderleri için 60 bin lira hibe desteği almaları sağlanmaktadır. Erkek girişimcilere göre daha fazla avantaja sahip olan kadın girişimcilerin açacakları lokantanın araç gereç ekipman alımlarının ardından faturaları ile KOSGEB’e ibraz etmesi durumunda ve gerekli şartların bulunması durumunda devlet desteği sağlanmaktadır. 
 

KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?

İşyeri açma veya işyerini büyütmek için verilen desteğe başvuru yapmak için öncelikle kuruma başvurmak ardından kabul edilmesi durumunda Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak burada başarılı olunması durumunda bir sertifika alınmalıdır. Sertifikanın alımından sonra hazırlanmış olan iş planı projesi KOSGEB’e verilir. İş planı desteklenen sektörler arasında ise iş planının onaylanması beklenilir. Yapılan harcamaların faturaları KOSGEB’e verilmelidir. Yani öncelikle harcamalar kendi tarafınızdan yapılmakta, ardından verilen faturalar ve iş planı kapsamında desteğin onaylamasıyla  60 bin ila 360 bin lira arasında hibe desteği sağlanabilmektedir.
 

KOSGEB ev yemeklerine verilen destek

Ev yemeklerine yönelik bir işletme açmak isteyen kadın girişimcilerimize iki ayrı sertifika bulunmaktadır. Bunlardan biri Geleneksel Girişimcilik sertifikasına sahip olunması dahilinde 60 bin TL destek sağlanırken, İleri Girişimcilik sertifikası ile bu tutar 365 bin liraya kadar çıkabilmektedir. 
Belli kıstaslar dışında ev yemekleri işletmesi açmak isteyen girişimciler için kuruluş işlemlerine 5 bin lira kadar hibe verilirken, kadın, gazi, şehit yakını veya engelli olunması durumunda bu destek hibesi 10 bin liraya kadar çıkmaktadır. Ayrıca işletmenin 1 yılı baz alarak istihdamda bulunması durumunda çalışanlarının prim gün sayısının 180 günden fazla olmasıyla beraber yıl sonunda 20 bin lira daha alabilmektedirler. Böylelikle KOSGEB’den toplam 30 bin lira kadar hibe alınabilmiş olunur. 1 yılı takip eden senelerde 24 ayı tamamlamış olma koşulu ve 1.140 puan ve üzeri prim gün sayısına ulaşılması dahilinde dönem sonunda 20 bin lira daha hibe edilebilmektedir. 
 

Gıda üretim sektöründe işletme açmak için gerekli belgeler

• Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden denetim belgesi alınmalı,
• İkametgah edilen belediyeden işyeri açma belgesi,
• Maliyeden vergi kaydı oluşturarak vergi levhası,
• Gıda sektörü olduğu için hijyen belgesi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 
 

Belediyeden işyeri açma ruhsatı almak için gerekli belgeler

• İşyeri sahibine ait ikametgah belgesi
• İşletmeye ait tapu fotokopisi
• İşyerinin bulunduğu yer kira ise kira sözleşmesi
• İşletme sahibine ait ustalık belgesi
• İskan belgesi
• Lokantacılar ve Pastacılar odasında oluşturulan kayıt
• SGK belgesi
• İşletme için açılan elektrik ve su aboneliği
• İtfaiyeden alınan yangın belgesi
• İşletme sahibine ait adli sicil kaydı belgeleri gerekmektedir. 


Son Güncelleme: 27.01.2021 03:09
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KosgebKadın GirişimciEv Yemekleri
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