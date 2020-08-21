Ev satın alacaklara Vakıfbank’tan Sarı Panjur Konut kredisi ile 0,54 oranlı konut kredisi

Ev sahibi olmak için kamu bankalarının yapacağı açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar için beklediği açıklamalar bankalar tarafından yapıldı. Koronavirüs nedeni ile ekonomisi zorlanan ancak ev almak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar için destekler duyurulmaya devam ediyor.

Kamu bankası denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan bir tanesi olan Vakıfbank milyonlarca ev sahibi olmak isteyen vatandaş için beklenen açıklamalarda bulundu. Düşük faiz ve yüksek vade oranları ile birlikte duyurulmaya hazırlanıyor.

Vakıfbank’tan beklenen haber geldi

Sarı Panjur Konut Kredileri adı altında geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve Temmuz ayı ile birlikte yeni kampanyalarını duyuracak olan bir projedir. Bu proje kapsamında pek çok ev sahibi olma hayali kuran vatandaşa uygun koşullarda krediler verilerek ev sahibi yapılıyor. Sarı Panjur konut kredisi ile birlikte %0,49, %0,54, %0,64, %0,74 ve %0,89 faiz oranları sunularak vatandaşlara fırsatlar sunuluyor.

Her bütçeye uygun olarak düzenlenen kredileri ile dikkat çeken Vakıfbank’ın 1 Haziran ile birlikte düşürülen konut kredi faiz oranları düzenlemesi ile birlikte Sarı Panjur faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeler ile pek çok vatandaşın araştırmalarına neden oldu. %0,94 faiz oranları ile birlikte verilen kredilerin yeni düzenlemeyle %0,89’a düşürülmesi pek çok vatandaşı mutlu etti. Ayrıca pandemi nedeni ile verilen kredilerin ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak ödenecek denildi.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ konut kredisi

Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman kentsel dönüşüm ve TOKİ için de konut kredi fırsatları bulunmaktadır. Konut kredileri ile ilgili son olarak yapılan indirimler sonrasında kentsel dönüşümde sunulan faiz oranlar %0,54 faiz oranları ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Aynı zamanda Vakıfbank TOKİ konutlarından 0 konut almak isteyenlere uygun faizli kredi desteği sağlanmaktadır. Koronavirüs salgını nedeni ile birlikte ekonomik olarak zorluklar yaşayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlar ev sahibi olmak için konut kredilerine başvurmaktadır. Vakıfbank’ın konut kredisine başvuran vatandaşlarına 240 ay vade ile %0,64 faiz oranları ile birlikte konut kredisi verilmektedir. İkinci el konut almak isteyen vatandaşlar için %0,74 faiz oranları ile fırsatlar sunulmaktadır.