Ev sahibi olmak isteyenlere inanılmaz fırsat! Vakıfbank tarafından yürürlüğe geçen düşük faizli yeni konut kredisi

Kendine ait bir evi olsun isteyen ancak yeterli bir para geliri ve birikimi olmayan bireyler için bankalar tarafından yürütülmekte olan bir kredi desteği mevcut. Bu kredi desteği sayesinde bireylerin ev kirası ödermiş gibi ev alması imkanı sunulmakta. Son zamanlarda yaşanan covid-19 pandemisi, enflasyon ve dolardaki artış nedeni ile konut kredisinin mevcut faiz oranları artışa geçmiştir. Bireyler bu neden ile kredi çekerek ev almaktan kaçınmışlardır, ama Vakıfbank müjdeyi verdi ve ev almak isteyenler için bir kapı aralandı.

Emlak konut ile Vakıfbank iş birliği ile gerçekleşen kampanyada ev almak isteyen bireylere 2 yıl boyunca ödemesiz bir şekilde konut kredisi desteğinden yararlanma hakkı tanınmaya başlandı. Yürürlüğe geçen kampanya çerçevesinde ev almak isteyen bireyler devlete ait bankalardan biri olan Vakıfbank ile oran olarak sadece %0. 69 faiz ile 180 ay süreli konut destek kredisi verilecek. Krediden yararlanacak olan bireylerin ise yapması gereken Emlak Konut aracılığı ile satışı gerçekleştirilen konut projelerinden ev satın alması olacaktır. Birey bu projeden ev aldığı taktirde oranı %0. 69 olan faiz ile konut kredisinden yararlanabilecek. İşte konutlar:

*İstanbul’da Yeniköy Konakları,

*İstanbul’ da Gebze Emlak Konutlar 2.Etap,

*İstanbul Avrupark Konut Projesi,

*İstinye Nidapark,

*Başkent Emlak Konutları,

*Niğde Emlak Konutları,

*İstanbul Büyükyalı,

*Validebağ Konakları,

*Düşler Vadisi Konutları,

*Denizli Evora,

*Bahçekent,

*İstmarina,

*Körfezkent Etap 4

*Koordinat Çayyolu,

*Ankara Merkez,

*Emlak Konutları Nevşehir,

*Küçükyalı Nidapark,

*Bahçekent Tual,

*Finansbank Sarphan.

Vakıfbank Konut Kredisi Nereden Alınır:

Kampanyadan yarar sağlamak isteyen bireyler öncelikle Vakıfbank şubelerinin aracılığı ile başvuruda bulunacaklar. Ama oranı %0. 69 olarak verilen krediler yalnızca Emlak Konut tarafından belirlenen konut projeleri için geçerlidir. Listenin dışında kalan sıfır konutlar için ise oran %0. 99 olarak belirlenmiş ve vade süresi 120 ay olmakla beraber maalesef ki 2 yıllık bir erteleme söz konusu değildir.