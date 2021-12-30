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Ev sahibi olmak isteyenlere bankalardan müjde! Kira öder gibi konut almak mümkün

Vatandaşlara müjdeli haber bankalardan geldi. Mayıs ayına özel ev sahibi olma fırsatı artık çok kolay. Ödeme seçenekleri ile kolaylık sağlayan bankalar hangileri? Ev almak için ne yapmak gerekiyor? Konut kredileri hakkında merak edilenler haberimizde

30 Aralık 2021 Perşembe 14:54
Ev sahibi olmak isteyenlere bankalardan müjde! Kira öder gibi konut almak mümkün
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Artık kira öder gibi ev sahibi olmak çok kolay. Peki ya bunun için ne yapmak gerekiyor? Vatandaşlarımız duyulan bu haber üzerine araştırmalara başladı. Mayıs ayına özel olarak konut kredileri kiradan daha ucuz.

Sahip olunacak evler icra nedeniyle evlerine el konulan borcuna karşılık evi alınan vatandaşlarımızdan gelmekte. Bu icradan alınan evleri bankalar el koyarak satma kararı çıkardı. Normal konut piyasasınız yanı sıra daha uygun olan bu evler için bankalar mayıs ayına özel konut kredileri hazırladı.

Kira öder gibi kredi ödeyip ev sahibi olmak isteyenler için fırsat mayıs ayında başlıyor. Kredi alınması gereken ve bu fırsatı sunan bankalar şunlar; Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank.

Satılık ev ilanları şimdi bankalardan geldi

Ev almak isteyenlerin önceliği bankaların sunduğu fırsatlardaki icralık evler oluyor. Herkes tarafından oldukça yayınlan bu haber konut piyasaları içerisinde uyguna ev almak için güzel haber oldu. Müşterilerin tercihi bankalar tarafından olmasının başlıca nedeni ise birçok ev fiyatından daha uyguna ev sahibi olmaları. Bankaların öne sürdüğü bu evler ihale ve açık arttırma ile sahip olunabiliyor. İşte bu işlemi geçekleştirmemiz gereken bankalar; Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar belirli şehirlerde gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul almak için bankalar doğru seçim mi?

Banka tarafından sunulan evler, evlerin sahibi tarafından gerekli ödemeler yapılmadığı takdirde ipotek altına alınıyor. Bunun üzerine banka tarafından belirlenen süre zarfında ödeme gerçekleşmemi ile evlere banka tarafından el konularak borcuna karşılık alınıyor. Alınan evler açık arttırma ve ihalelere çıkartılarak satılıyor.

Borcunun fiyatı evin çok altında dahi olsa mal varlığına el konulması olası durumdur. El konulan bu evler de konut piyasasının altında bir fiyata satılması da söz konusu.

Bankadan satılık gayrimenkul almanın avantajları

  • Bankadan alınan evlerde herhangi bir emlakçı olmadığından ötürü komisyon verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle 2-3 bin TL kadar kar etmiş olunur.
  • Alınan ev taşınmazların esasında belirlenerek piyasaya sunulur.
  • Konutların en hızlı satılması için fiyat aralığı da ona göre düşüyor.
  • Emlakçıdan alındığı gibi evin büyüklüğü hakkında yalan beyanların yanı sıra tam tersine alınan evin tam metrekaresi hesaplanarak satılır.
  • Alınan ev banka tarafından satılıyorsa herhangi bir vergi borcu ile karşılaşılmaz.
  • Herhangi bir yasal sorunla karşılaşılmaz çünkü ev satılmadan önce banka tarafın gerekli işlemler tamamlanıyor.
  • Ödenmesi gereken KDV miktarı yoktur.

Bankadan satılık gayrimenkul almanın dezavantajları

  • Banka tarafından alınan evler icra nedeniyle el konulan mülkler olduğundan ev sahibinin maddi durumu yetersizliği göz önüne alınarak evlerin eski ve bakımsız olması mümkün.
  • Evi almadan önce araştırma yapmanız gerekmekte. Satın alınan taşınmaz kentsel dönüşüm bölgesinde mi, depremden zarar görür mü gibi sorular cevap bulmanız gerekmekte.
  • Ev sahibi borcunu ödeyerek evi geri almak isteyebilir ve bunun sonucunda mahkemelik olunabilir.
  • İcra nedeni ile satılan ev açık arttırma gereğinde olduğu için yanınızda nakit yüklü miktarda para getirmeniz gerekmekte.

Ve işte bankalardan ucuz ev ilanları ; 

Halkbank ucuz ev ilanları burada

Ziraat Bankası ucuz ve icralık ev ilanları burada 

vakıfbank ucuz ev ilanları burada 

 


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
BankaKrediEvİcra
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