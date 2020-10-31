Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankalardan '0' faizle kredi müjdesi!

Birçok kişi konut kredisine büyük ilgi gösterdi. Genel olarak, uzmanların söylediği gibi, corona virüsünün patlak vermesi nedeniyle konut fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Bu noktada konut fiyatlarının daha fazla yükselmemesi için konut satın almak için çeşitli konut kredilerinin kullanılması gerekmektedir. Bu evlerin fiyatlarının yaz sonunda daha fazla artmasının beklendiği, üniversite açılmadan ev fiyatlarının bir miktar yükseleceği belirtiliyor. Bu noktada kamu bankaları ev almak isteyenler için uygun konut kredisi imkânı sağlıyor.

Bu yıl açıklanan konut kredilerinden bahsedecek olursak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandıklarını söyleyebiliriz. Özellikle corona virüsü salgını nedeniyle faaliyete devam edemeyen veya geliri yetersiz olanlara bu ipotek kredilerinin kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Bu kredi planlarından bu kredi planlarının faiz oranları diğer konut kredisi planlarına göre çok daha düşüktür ve vadeleri de çok uzun düzenlenmiştir. 2 yıl ödemesiz konut kredisi fırsatlarından yararlanmak için geçerlilik süresi kısalıyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin bu yıl Ağustos ayında derhal ilgili bankaya başvuruda bulunması gerekiyor.

Akbank Konut Kredisi Fırsatları

Emlak Konut Gyo Avantajlı Konut Kredisi Fırsatları

Akbank konut kredilerinden fırsatlarından bahsedecek olursak, genellikle% 0,85 faiz oranıyla başladıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca bu kredi imkanları herkese 850 bin liraya varan kredi sağlıyor. Bu kredi tutarlarından kredi çekmek isteyenler ilgili banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirler. Krediler için ödemesiz dönem vardır. Dolayısıyla kredi sahibinin ödemede bir avantajı vardır.

Emlak Konut GYO olarak konut kredisi imkanları çok çeşitlidir. % 0,79 faiz oranıyla başlayan kredi programına 24 ay ödemesiz dönem de dahildir. 1 milyon TL'ye kadar konut kredisi alınabilir. Bu tutardaki konut kredilerine% 0,69 faiz oranı uygulanmaktadır. Daha yüksek kredi tutarları için% 0,79 faiz oranı uygulanır. Faiz oranları vade süreleri ve diğer koşullar ile artabilir.

İş Bankası Konut Kredisi Fırsatları

İş Bankası, birçok kişinin ihtiyaç duyduğu konut kredisi imkânlarını da sağlamaktadır. Faiz oranı% 0.87 olan bir kredi paketi 500.000 liraya kadar satın alabilir. Ayrıca İş Bankası'nın da diğer bankalar gibi belli bir ödemesiz süresi vardır. Bu süre zarfında kredi sahibi gerekli kredi ödemelerini organize edebilir ve buna göre kredi ödemelerini başlatabilir.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Konut Kredisi Fırsatları

Kamu bankaları ayrıca ev satın almak isteyenler için uygun konut kredisi fırsatları da sunmaktadır. Bu konut kredileri yeni ve ikinci el konutlara 500.000 liraya kadar çıkabiliyor ve bu krediler 12 ay içinde geri ödenemiyor. Bu nedenle konut kredileri ödeme sıkıntısı yaratmayacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehir konut kredisi için 750.000 liraya kadar kredi sağlayabilir. Bu krediler için kredi faiz oranını% 0,64 olarak belirleyin. İkinci el konut faiz oranı% 0,74'tür. Minimum vade süresi 13 ay olarak belirlenmiştir. Vadenin uzamasıyla faiz oranları biraz değişebilir. Uygulama intenet üzerinden yapılmaktadır.