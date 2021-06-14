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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar konut hibe desteği

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş devletin sunduğu konut hibelerini araştırmaya devam ediyor. Hükümet pandemi döneminde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 30 bin TL’ye kadar konut hibe desteği vereceğini açıkladı. Peki, konut hibesine başvuru şartları neler? Kimler konut hibe desteğinden faydalanabilecek? İşte, hükümetin müjdesini verdiği konut hibe desteğinin detayları.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:39
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar konut hibe desteği
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Geçtiğimiz günlerde hükümet pandemi döneminde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Hükümet, prefabrik ve betonarme ev yaptırmak isteyen binlerce vatandaşa 30 bin TL’ye kadar konut desteği vereceğini duyurdu.

Devlete bağlı bankalarda konut hesabı olan ve birikim hesabı açan vatandaşlar devlet tarafından geri ödemesiz olarak verilecek konut hibe desteğinden yararlanabilecek. Verilecek hibe, konut hesaplarının birikim süresine göre farklılık gösterse de 30 bin TL’ye kadar konut hibesinden vatandaşlar yararlanabilecek.

Konut hesabının süresine göre alınacak destek miktarları

36-47 ay birikim hesabı olan vatandaşlara devlet yüzde 15 katkı sağlayacak. Bu da en az 24 bin 741 TL’ye denk geliyor. 48-59 ay birikim hesabı olan vatandaşlara ise yüzde 18 katkı verecek. Bu ise yaklaşık 26 bin 645 TL’ye denk geliyor. Eğer 60+ aydan fazla birikim hesabınız varsa devlet yüzde 25 katkı vererek bu ücreti en az 28 bin 548 TL’ye çıkarıyor. Yeni evlenecek olan vatandaşları da kapsayan konut hibe desteğinde devlet, evlenecek olup konut hesabı açan çiftlere 57 bin TL'ye kadar yardımda bulunacak.

Başvuru şartları

Devletin sağlamış olduğu konut hibesinden yararlanmak isteyen vatandaşların devletin belirlemiş olduğu bir bankada konut birikim hesabı açması gerekiyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse yatırdıkları paraları faiz ile katlayabilme imkânına sahip oluyor

.

Ayrıca destekten yararlanmak isteyenlerin konut birikim hesabına her ay düzenli olarak para yatırmaları gerekiyor. Devlet vatandaşların tek seferde değil aylık olarak banka hesaplarına birikim yapmalarını teşvik ediyor.


Son Güncelleme: 14.06.2021 13:39
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