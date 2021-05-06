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Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu

Vaka sayılarının artmasından sonra geçilen tam kapanma döneminde bankalar musluğunu ağzını açmış durumda. Ülkemizin önde gelen bankaları şimdi de ev hanımlarına yönelik kredi kampanyası başlattı. Ev hanımlarına pandemi kredisi hangi bankalar veriyor? Pandemi kredisine başvurular nasıl olacak? İşte detaylar.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:19
Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu
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Salgın şartlarında zor zamanlar geçiren hane halkını rahatlatacak müjdeli haberler gelmeye başladı. Çalışan ve esnafa devlett tarafından verilen desteklerden sonra ise şimdi de ev hanımlarına yönelik on bin TL'lik kredisi kampanyası başlamış durumda. Ev hanımlarına yönelik verilecek olan pandemi kredisi başvuruları nasıl yapılıyor? Pandemi destek kredisi hangi bankalar vermeye başladı? İşte ayrıntılar.

Son dönemlerde artan kredi kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Esnaf, çalışan derken şimdide ev hanımlarına yönelik kredi kampanyaları başladı. Ev hanımlarına yönelik kredi kampanyasının detayları.

Ev hanımlarına yönelik verilecek kredi için ilk önce kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notunuz yüksek ise intenet bankacılığı ve en yakın şubeye giderek kredi başvurunuzu yapabilir ve krediyi kullanabilirsiniz.

Kredi notunuz ise 1200 üzerinde olmalıdır. Bu durumda bu krediye başvuru da bulanabilir. Diğer bir şart ise daha önce kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Bu şartları sağlayanlar en yakın şubeye giderek kredi için başvuru yapabilirler.

Ülkemizin önde gelen bankalarından olan QNB Finansbank ev hanımlarına yönelik kredi kampanyası başlatan bankaların başında geliyor. 36 ay vadeli ve tam üç ay geri ödemesiz on bin tl krediye şimdi hemen oturduğunuz yerden başvurubilirsiniz.  5030'a tc kimlik no mesaj atarak anında krediye başvurabilirsiniz. Krediniz onaylanır ise de hemen intenet şubesi ve en yakın şubeye giderek krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. https://www.qnbfinansbank.com/bireysel-hazir-kredi sitesine girerek başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

Finansbank intenet bankası olan ve çok sayıda müşterisi olan Enpara.com'dan ise de bu kredi için başvurabilir ve nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Banka dijital olarak hizmet verdiği için sadece intenet üzerinden başvuru alıyor. 36 ay vadeli olarak kullanacağınız kredi için  https://www.qnbfinansbank.enpara.com/krediler/ihtiyac-kredisi sitesine tıklayarak krediye başvuru yapabilirsiniz. Onaylanan kredi için daha sonra sizi arayacaklar ve kredi hesabınıza geçmiş olacaktır.

Diğer bir banka ise Denizbank ev hanımlarına yönelik kredi kampanyası başlatan banka oldu. Denizbank'ın ev hanımlara yönelik kredi kapmanyası ise şu şekilde; "Hemen oturduğunuz yerden sms atarak bu krediye katılım sağlayabilirsiniz. Kredim TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu kredi de 36 ay vadeli ve üç ay geri ödemesiz olarak ev hanımlarına on bin TL kredi imkanı sunuyor. 

Sizlerde ev hanımı iseniz ve evinize ekonomik olarak katkı sağlamak istiyorsanız kredi kullanmak oldukça cazip. Yeni ufak bir iş kurmak ve kendi ekonomik özgürlüğünüzü de bu şekilde kredi kullanarak sağlayabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:19
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Anahtar Kelimeler:
Ev HanımıKrediPandemiBanka
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