Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına 8.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Gerekli şartlara uyan ev hanımları ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusu yapabiliyorlar. 8 bin TL’lik kredi dışında onay alındığı takdirde daha üst limitte kredi alma imkanına da sahipler. Krediyi alabilmeleri için ise önceden kredi kartı kullanmış olmaları ve düzenli ödeme yapmış olmaları gerekiyor. Dolayısıyla kredi notu 1200 ve üzeri olan ev hanımları krediye başvurabiliyor.

Denizbank’tan ev hanımlarına kredi

Cepte TEB’den ev hanımlarına kredi

Ev hanımlarına kredi veren bankalardan biri Denizbank. SMS aracılığı ile Denizbank’a kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bunun için “Kredim” yazıp boşluk bırakıp “T.C kimlik numaranızı” girerek “3280”e mesaj atabilirsiniz. Cevabı 5 dakika içinde alabilirsiniz. Bunun yanı sıra resmi intenet sitesinden de başvuru yapabilirsiniz.

Bu bankadan kredi almak istiyorsanız resmi intenet sayfasından başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-ihtiyac-kredisi