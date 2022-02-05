İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına 8.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarının ihtiyaçları doğrultusunda bankalardan 8 bin TL'lik kredi alabilecekleri açıklandı. Belirtilen şartlara uygun ev hanımları 36 aya kadar vade fırsatı ile kredi alabiliyor. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:12
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına 8.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Kredi başvurusu nasıl yapılır?
Takip Et:

Gerekli şartlara uyan ev hanımları ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusu yapabiliyorlar. 8 bin TL’lik kredi dışında onay alındığı takdirde daha üst limitte kredi alma imkanına da sahipler. Krediyi alabilmeleri için ise önceden kredi kartı kullanmış olmaları ve düzenli ödeme yapmış olmaları gerekiyor. Dolayısıyla kredi notu 1200 ve üzeri olan ev hanımları krediye başvurabiliyor.

Denizbank’tan ev hanımlarına kredi

Ev hanımlarına kredi veren bankalardan biri Denizbank. SMS aracılığı ile Denizbank’a kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bunun için “Kredim” yazıp boşluk bırakıp “T.C kimlik numaranızı” girerek “3280”e mesaj atabilirsiniz. Cevabı 5 dakika içinde alabilirsiniz. Bunun yanı sıra resmi intenet sitesinden de başvuru yapabilirsiniz.

Cepte TEB’den ev hanımlarına kredi

Bu bankadan kredi almak istiyorsanız resmi intenet sayfasından başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-ihtiyac-kredisi



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediEvHanımları36AyVade
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?
Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?

Popüler Haberler

Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçiş Yapmanın Koşulları Nelerdir?
Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi
Kardeşlerim dizisi
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
TC Kimlik numarasından adres sorgulama
Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Covid-19 aşısı bebeği etkiler mi?
Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Ölümcül Masumiyet filmi konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ?
Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Uzmanlar konuyla ilgili neler söyledi?
Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük faizle kredi veren bankalar!
Hasta kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Oruç tutamayan kişiler ne yapmalı?
İlker Yeğin kimdir? Oyuncu İlker Yeğin hakkında bilgiler
Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan görev aldığı diziler
Perfüzyonist maaşları ve çalışma şartları
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.