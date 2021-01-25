Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?

Çalışmayan ev hanımı olan kadınlara mikro kredi kapsamında kredi imkanı sağlanmaktadır. Mikro kredilere başvurmak isteyen kadınlar ev hanımı olan 5 kadınla bir araya gelerek belli bir proje belirlemeleri gerekiyor.

Mikro Kredi Veren Kurumlar Hangileridir?

Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan üç kuruluş bulunmaktadır. Bunlar Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye Grameen Mikro Finans Programıdır. Bunların yanı sıra Garanti, Ak Bank ve Aktif Bank kadınlara özel kredi de vermektedir. Bu kredi 20.000 ile 25.000 TL arasında değişmektedir.

Mikro Kredi Şartları Nelerdir?

Kadınlara verilen mikro krediden faydalanmak isteyen kişilerin ev hanımı olan ve aynı mahallede ikamet eden 5 kadının iş kurması gerekmektedir. Şartları arasında kadınların arasında kan bağı olmaması ve yaratıcı bir iş fikri ortaya atılması da yer almaktadır.

Mikro Kredi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mikro krediye başvuru sırasında herhangi bir evrak istenmemektedir. Yalnızca krediye başvurmak isteyen kişilerin bir araya gelerek yaratıcı bir fikir ortaya koymaları yeterlidir. 12 ay geri ödemeli kredi 1000 TL ve ikinci yıl 2000 TL şeklinde verilmektedir.

Mikro Kredi Hangi Alanlarda Geçerlidir?

Mikro kredi ev yemekleri, organik manavlık, tatlıcılık, el işi boyama, terzi, tuhafiye, süs eşyacılığı alanlarında geçerlidir.

Mikro Kredi Veren Bankalar Nelerdir?

Mikro kredi veren bankalar Akbank ve Aktif Bank’tır. Akbank ev hanımı olan kadınların iş hayatını var olmasını destekleyerek ev yemekleri, tatlıcılık, el işleri ve terzicilik gibi alanlarda fikirleri olan kadınlara gelir belgesi gerekmeksizin 20.000 TL kredi vermektedir. Geri ödemeli olan kredinin 60 aya kadar ise vadesi bulunmaktadır. Kredilere başvuruda herhangi bir belge istenmemektedir.

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Nedir?

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı da aynı biçimde kadınları desteklemek ve kadınları iş hayatında öne çıkmasını hedefleyerek yaratıcı iş fikirlerine sahip olan kadınlara kredi imkanı sağlamaktadır. 1000 TL olarak verilen mikro kredi Türkiye Grameen Mikro Finans Programı tarafından sağlanmaktadır. Türkiye Grameen Mikro Finans Programı yanı sıra Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da verdiği eğitimin ardından 5 ev hanımı kadına kredi vermektedir.

Kadın Emeğini Destekleme Vakfı Nedir?

Kadın Emeğini Destekleme Vakfı yani KADEV düzenlediği girişimcilik projelerinde beğeni kazanan projelerin sahibi 30 kişiye 3000 TL vermektedir. Bu paranın ise herhangi bir geri ödemesi yapılması gerekmemektedir. 1000 TL ve 2000 TL geri ödemeli kredinin ise geri ödemesi anapara şeklinde yapılmaktadır.