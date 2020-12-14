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Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?

Evden çalışarak para kazanmak artık çok kolaylaştı. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden para kazanmak mümkün mü?

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:12
Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?
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Pandemi Döneminde Fabrikalardan Evde Olanlara Ek İş Fırsatı

2020 yılının son aylarına gelmiş olduğumuz dönemlerde ek iş yapmak isteyen kişi sayısı oldukça artmıştır. Bunların büyük bir çoğunluğunu ev hanımları oluşturuyor. Kimi ev hanımları çocuk sahibi olduklarından, kimi ev hanımları ise istediği işi bulamadığından dolayı evde çalışmayı tercih etmektedirler. Firma sahipleri de işçilerinin SGK, yol, yemek vs. gibi masrafları ödemek yerine zaman kaybettiren, vakit kaybı olmadan evlere iş imkanı sağlamaktadır. Evlere kargo aracılığıyla iş göndererek çalışmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla bu şekilde çalışma imkanı sağlıyorlar. İnsanlar pandemiden dolayı evlerinde kalarak para kazanıyorlar. Tabi güvenilir firmalara çalışan olmak mantıklı olacaktır. Fabrikanın işini yapıp verdiği emeğin karşılığını almamayı kimse tercih etmez. Belli başlı işler piyasada bulunmaktadır.

Çantalara Süs Olarak Zımba Basma İşi

Her kadın giydiği kıyafete uygun bir çantasının olmasını ister. Günümüzde çantalar taşlı modellerle karşımıza çıkıyor. Taşlı çantalar oldukça revaçtadırlar. Bundan dolayı pahalı çanta satan firmalar taşların, zımbaların ve talep gören işlemeleri evde yaptırmayı talep etmektedirler. Bu çantalar özel üretim olduğundan satış fiyatları da yapılan işlemlere göre artış göstermektedir. Fabrika yapılan işi beğenirse yapan kişilere daha fazla iş imkanı sağlar. Yapan kişinin yapmış olduğu iş karşılığında maaşı değişiklik gösterir.

Kalem Birleştirme İşi

Hayatımızın her alanında kullanabildiğimiz kalem modası geçmeyen bir araç olarak bilinmektedir. Herkes elinde kalemi olsa da beğendiği bir kalemi almayı istiyor. Kaleme olan talepte hiçbir zaman düşmüyor. Gerek ihtiyaç gerekse hobi olarak kalem alınmaktadır. Fabrikalar kalemin montajını birkaç parçadan fazla olduğundan dolayı bunu ev hanımlarına ve öğrencilere bir iş imkanı olarak sunmaktadır. Fabrikalar kaliteli kalemler için adet başına 1 TL’ye kadar ücret verebilmektedir.  Diğer normal kalemlere ise 25 kuruş ile 50 kuruş aralığında ücret veriyor. Düzenli çalışan bir kişi en az ayda 1000 TL gibi bir maaş alabiliyor. Tabi bu kalemlerin kalitesine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ekip halinde çalışılırsa daha fazla kar ve kazanç sağlamanız mümkündür.

Evde Düğünler İçin Nikah Şekeri Yapmak

 Ev hanımları ve öğrenciler için bir diğer iş imkanı olan nikah şekeri yapımı işidir. Firma size bu iş için gerekli malzemeleri tedarik eder ve sizde kazanç sağlamaya başlarsınız. Büyük uğraş gerektiren nikah şekerinin çeşidine ve kalitesine göre ücreti değişmektedir. Firma size belirli bir tarih aralığı verir ve sizin o zamana kadar istenilen sayıya ulaşmanız gereklidir. Bu işten ortalama 1000 ila 1500 TL arasında gelir elde etmeniz mümkündür. İntenetten Nikah şekeri işi veren firmalarla kolayca iletişim sağlamanız mümkündür.

İplik Temizleme ve Etiket Basma İşi

Bu işi tekstil firmaları bayanların yapmasını tercih etmektedir.  Yine bayanlarında tekstil firmalarının tercih ettikleri görülmektedir. Tekstil firmaları maliyetlerini düşürmek için ev hanımlarına bu imkanı sağlamaktadır. Aracı firmalar bu işin içindedir. Ya kendi bünyesindeki elemanlara yaptırır ya da bu işi talep eden ev hanımlarına verebilir.

Diğer iş imkanı ise gömleklerin üzerindeki iplikleri temizleme işidir. Fabrika yaptığı kontrollerden sonra bu gömleklerin ipliklerini temizletmesi gereklidir. Bunun için de ev hanımlarına yollayarak bu işi yapmalarını ister. Etiket basma işi için ise firmalar işi yapacak kişiye makinayı temin etmektedir. Fabrikanın bu işi yapacak kişiden istediği işi temiz ve düzgün yapmasıdır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:12
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