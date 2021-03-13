Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2021

Ülkemizde birçok alanda emeklilik imkanı bulunmaktadır. Kadınların emekli olması için 2008 yılından sonra sigorta girişleri varsa 7.200 prim günü istenmektedir. 20 yıl çalışan kadınlar prim gününü doldurması halinde emekli olma hakkı kazanmaktadır. Bu kanun dışında kalan ve yeterli sigorta günü olmayan veya sigortalı çalışmamış kadınlar ise emekli olamamaktadır.

Ev hanımı olarak hayatlarına devam eden ve sigortası bulunmayan kadınlar için yeni düzenlemeler ile birlikte emekli olma imkanı sağlanacak. Yeni düzenlemeler gereği oluşturulan şartları yerine getiren kadınlar emekli olabilecekler. Bu şartlardan ilki kadınların belirli bir el işi sanatını bilmeleri olacak. Bu el işi sanatını bilen kadınlar, bu vesileyle herhangi bir gelir elde ettiklerini belgelemeleri halinde emekli olma şansı yakalayacaklar. Bunun için devlet gelir elde eden kadınların normal çalışanlardan farklı bir prim ödemesini istemektedir.

2020 yılının Ocak ayında meclise sunulan yeni tasarı ile birlikte 25 yıldır evli olan 50 yaşındaki kadınların borçlanarak emekli olabilmesi sağlanacak. Ayrıca ev hanımı olup herhangi bir sigortalı çalışma hayatı olmamış kadınlar ise gereken şartları yerine getirmeleri halinde emekli olma hakkı kazanacaklar.

Aranan şartlar neler?

Mecliste bir süre tartışılan yeni kanun tasarısının kabul edilmesini bekleyen ev hanımları bu sayede emekli olmayı planlamaktadır. Ev kadınlarının da sigorta hizmetinden yararlanmasını ve emekli olmasını isteyen meclisin kanun tasarısını kabul ederek ev hanımlarının emekli olmasının önünü açmayı hedefliyor.

Malullük veya yaşlılık aylığı almayan ev hanımları emekli olma hakkı kazanabiliyor. Ayrıca devlet tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda 18 yaşının üzerinde olup henüz sigortası olmayan kişiler bu yeni düzenleme ile sigortalı olup emekli olabilecek. El işi bilen kadınların evlerinde üretecekleri havlu, çarşaf, paspas vb. ürünler satmaları ve bu ürünlerden gelir elde ettiklerini belgelemeleri halinde devlet ev hanımlarına emeklilik imkanı sunacak. Bu şartları yerine getiren kişilerin mülk sahibi veya herhangi bir yerden kira almaması gerekmektedir. SGK’ya bağlı olmadıklarını kanıtlayan ve gelir vergisinden muaf tutulduğunu kanıtlayan ev hanımları yeni düzenleme içerisinde bulunabilecekler.

Prosedür nasıl işliyor?

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen kadınların ilk olarak gelir vergisinden muaf olduklarına dair belge edinmeleri isteniyor. Bu belgeyi elde eden kadınlar, isteğe bağlı sigorta girişi bildirgesinin eksiksiz olarak doldurarak kimlik fotokopisi ile birlikte ilgili müdürlüklere teslim etmesi yeterli oluyor. Başvurusu onaylanan kadınlar, onay tarihinden itibaren sigortalı sayılıyor. Belirlenen primleri ödeyen kadınlar, bu sayede emekli olma şansı da yakalıyor.

Kaç gün prim ödenmeli?

Normalde kadınlar için emeklilik şartları 9000 prim günü ve 20 yıl çalışmadır. Ancak işçi olarak son 3.5 sene çalışan kadınlar 7200 prim günü ile emekli olabilmektedir. Yeni kanun tasarısı kabul edilirse, ev kadınları yurt dışı borçlanması ile aynı şekilde borçlanma yaparak emekli olabilecek. Şu an 44,14 TL olan yurt dışı borçlanması ile borçlanmalara edinen ev hanımları, 7200 prim gününü doldurmaları halinde emekli olmaya hak kazanırlar. Bu kadınların bu süreçte ödemesi gereken miktar 317.808 TL’dir. Ancak doğum borçlanması yapan kadınlar 226.000 TL ödeyerek de emekli olabilmektedir. Ayrıca emekli olmak isteyen ev hanımları için belirlenen emeklilik yaşı ise 58’dir.