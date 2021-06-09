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Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi

KOSGEB’ten iş kurmak isteyen kadınlara müjde geldi. Bu kapsamda kredi alarak kendi işinin patronu olmak isteyen ev hanımlarına 370 bin TL hibe desteği verilecek. Detaylar habermizde…

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:05
Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi
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KOSGEB, (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) vizyon sahibi kadınların taleplerine destek vermeye devam ediyor. İşkur ile KOSGEB’in ortak olduğu Girişimcilik Proje Destek Programı dahilinde, kendi işini kurmak isteyen kişilere 60 bin Türk Lirası hibe desteği verilecek. Kişiler istedikleri takdir iş yerini kurduktan 1 sene sonra faizsiz 100 bin Türk Lirasına kadar kredi başvurusu da yapabilecekler.

KOSGEB, özellikle ev hanımlarına daha öncelikli koşullar ile kredi desteği sağlıyor. Söz konusu projeye başvuran ev hanımları ilk olarak yaklaşık 32 saat olan hibe kursu veriliyor. Kursu bitirip projesini onaylatan ev kadınları daha avantajlı kredi imkanlarına sahip oluyor. Alacabilecekleri hibe tutarı ise 60 bin Türk Lirası ile 370 bin Türk Lirası aralığında.

Destek Kimlere Veriliyor?

Her yıl yaklaşık 5 bin kişinin iş kurması hedefleniyor. Bu proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500’ü kadın olmak üzere 5 bin kişiye hibe desteği verildi. Kadın girişimciler bu hibeyi genellikle pastahane, kozmetik, giyim gibi alanlarda iş yeri açarak kullanıyor. 60 bin TL olan hibe desteği, işletmelerdeki giderlerin faturalandırılması durumunda geri ödemesiz hale geliyor. Bu durum da kadın patronlar için hibe almayı daha ilgi çekici kılıyor.


Son Güncelleme: 09.06.2021 18:05
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KosgebEv Hanımlarına 370 Bin TL Hibe
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