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Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası

Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 12:19
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
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Ev hanımlarının kredi alamayacağı düşünülse de bankalar ev hanımları için hazırladıkları paketler ile bunun yolunu açmıştır. Ev hanımlarının iş kurma hedefleri için gerekli finansman desteği Halkbank tarafından sağlanmaktadır.

Ev hanımlarının kredi alabilmesi için gerekli şartlar

Ev hanımlarının kredi alabilmesi için belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki kişinin kredi notudur. Daha önce banka ile bir geçmişi bulunmayan ev hanımlarının, kredi notu yok demektir.

Bankanın talep edeceği bir diğer şart ise gelir belgesidir. Ev hanımlarının düzenli bir geliri olmadığından, yüksek limitli kredi başvurusu yaptıklarında onaylanmayacaktır. Bankalarının ev hanımları için verdiği kredi limiti genel olarak 5 bin TL tutarındadır.

Kredi kullanabilmek için 18 yaşının doldurulması gerekmektedir. Bankalar 70 yaş üstündeki kişilere genellikler kredi vermemektedir.

Halkbank ev hanımlarına kredi

Halkbank tarafından ev hanımlarına sunulan ‘Süratli Kredi’ ile çalışmayan ev hanımları bankadan kredi kullanabilir. Bireysel kredi grubunda olan kredinin limiti 50 bin TL, vadesi ise 60 aydır. Kredinin aylık faiz oranı %1,15 olarak belirlenmiştir.

Süratli krediye SMS bankacılığı, mobil bankacılık, intenet şubesi ve Halkbank dialog üzerinden başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuru yapmak için KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazılarak 2452’ye kısa mesaj gönderilmelidir.

Halkbank süratli kredi taksit hesaplama

Kredi Tutarı

Vade

Aylık Taksit Tutarı

5 bin TL

12 ay

454,98 TL

5 bin TL

24 ay

246,16 TL

5 bin TL

36 ay

177,17 TL

10 bin TL

12 ay

909,96 TL

10 bin TL

24 ay

492,31 TL

10 bin TL

36 ay

354,34 TL

15 bin TL

12 ay

1.364,94 TL

15 bin TL

24 ay

738,47 TL

15 bin TL

36 ay

531,51 TL

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 12:19
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