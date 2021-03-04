Ev hanımları kredi başvuru şartları nelerdir? Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesi!

Ev hanımlarına kredi veren bankalar

Akbank

ING

Yapı Kredi

Şekerbank

İş Bankası

Cepte TEB

Aktif Bank N Kolay

Denizbank

QNB Finansbank Enpara

Bahsedilen bankalar ev hanımları için herhangi bir gelir belgesi istemeden kredi verebiliyorlar. Gelir belgesi talep edilmediği için kişi rahatlıkla mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabiliyor. Krediyi ödeyebileceklerini kanıtlamaları gereken ev hanımları bankalara bu durumu kanıtladıktan sonra kredi alabilirler. Bu noktada bankalar daha çok ev hanımları için kayıtlı bir mülk veya taşıt gösterilmesinin uygun olduğunu vurguluyor.

Ev hanımları kredi başvuru şartları nelerdir?

Kredi çekmek isteyen ev hanımları öncelikle bankaların isteklerini karşılamak zorunda. Bu şartlar genellikle kredi borcunu ödeyeceğini kanıtlar bir belge olmalıdır. Bu belgeler daha çok kişinin üzerine kayıtlı mal veya taşıt olması yeterlidir.

Başvuran kişinin üzerinde herhangi bir yasal takip veya idari takibin olmaması gerekir

İpotek durumunda mala dair eşin rızası olmasına dair yazılı beyaz olması gerekmektedir

Kişi evden çalışarak para kazanma durumu var ise ödeyeceği kredi taksitlerinin aylık gelirinin yarısına geçmemiş olması gerekmektedir.

CepteTEB bankası

Ev hanımları için maksimum 30 bin TL ‘ye kadar kredi imkânı sunan banka ev hanımı için herhangi bir gelir belgesi istemiyor. Kredi notunun yüksek olması ile kara listede gözükmemesi gereken kişi cepte TEB bankasından kredi alabilir.

Aktifbank N kolay

İş bankası

Ev hanımları için 40 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunan banka faiz oranlarını ise %2,29 üzerinden hesaplamaktadır. Kredi notu düşük olan vatandaşa bile kredi imkânı sunan banka N kolay kredisi vermektedir.

Herhangi bir gelir talebinde bulunmayan banka kişi için sadece üzerine kayıtlı gayrimenkul istemektedir.

ING Bank

Şartsız ve kefilsiz kredi imkânı sunan banka 48 ay vade ile ev hanımlarına kolaylık sağlamaktadır. %0,97 faiz oranından 50 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunmaktadır.

Yapı Kredi

Maksimum 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veren banka, mobil bankacılık üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak kredi için başvuruda bulunabilirler.

Akbank

40 bin TL kadar kredi imkânı sunan banka herhangi bir gelir talebinde bulunmadan kredi veriyor. Kredi sicil notu yüksek kişiler için kredi veren banka kişilerin mutlaka vadesiz mevduat TL hesaplarının olması gerektiğini söylüyor.

Ev hanımlarına kredi kartı veren bankalar

Ziraat Kombo Kart

HSBC Concept

Garanti Flexi Card

ING Bonus Business Card

Garanti Bonus Kart

İş Bankası Maximum

Finansbank Fix Card

Ev hanımları için kredi kartı imkânı sunan bankalar öncelikle kişilerin herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakmaktadır. Kara listede olan kişiler başvuruda bulunamıyor.