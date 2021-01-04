İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Ev hanımları kaç günde emekli olur, emeklilik hakkı şartları nelerdir? 2021

Basının ve okurların dikkatini çeken Ev hanımları kaç günde emekli olur, emeklilik hakkı şartları nelerdir? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 04.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:08
Ev hanımları kaç günde emekli olur, emeklilik hakkı şartları nelerdir? 2021
Takip Et:

Ülkemizde birçok alanda emeklilik imkanı bulunmaktadır. Kadınların emekli olması için 2008 yılından sonra sigorta girişleri varsa 7.200 prim günü istenmektedir. 20 yıl çalışan kadınlar prim gününü doldurması halinde emekli olma hakkı kazanmaktadır. Bu kanun dışında kalan ve yeterli sigorta günü olmayan veya sigortalı çalışmamış kadınlar ise emekli olamamaktadır.

Ev hanımı olarak hayatlarına devam eden ve sigortası bulunmayan kadınlar için yeni düzenlemeler ile birlikte emekli olma imkanı sağlanacak. Yeni düzenlemeler gereği oluşturulan şartları yerine getiren kadınlar emekli olabilecekler. Bu şartlardan ilki kadınların belirli bir el işi sanatını bilmeleri olacak. Bu el işi sanatını bilen kadınlar, bu vesileyle herhangi bir gelir elde ettiklerini belgelemeleri halinde emekli olma şansı yakalayacaklar. Bunun için devlet gelir elde eden kadınların normal çalışanlardan farklı bir prim ödemesini istemektedir.

2020 yılının Ocak ayında meclise sunulan yeni tasarı ile birlikte 25 yıldır evli olan 50 yaşındaki kadınların borçlanarak emekli olabilmesi sağlanacak. Ayrıca ev hanımı olup herhangi bir sigortalı çalışma hayatı olmamış kadınlar ise gereken şartları yerine getirmeleri halinde emekli olma hakkı kazanacaklar.

Mecliste bir süre tartışılan yeni kanun tasarısının kabul edilmesini bekleyen ev hanımları bu sayede emekli olmayı planlamaktadır. Ev kadınlarının da sigorta hizmetinden yararlanmasını ve emekli olmasını isteyen meclisin kanun tasarısını kabul ederek ev hanımlarının emekli olmasının önünü açmayı hedefliyor.

Aranan şartlar neler?

Malullük veya yaşlılık aylığı almayan ev hanımları emekli olma hakkı kazanabiliyor. Ayrıca devlet tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda 18 yaşının üzerinde olup henüz sigortası olmayan kişiler bu yeni düzenleme ile sigortalı olup emekli olabilecek. El işi bilen kadınların evlerinde üretecekleri havlu, çarşaf, paspas vb. ürünler satmaları ve bu ürünlerden gelir elde ettiklerini belgelemeleri halinde devlet ev hanımlarına emeklilik imkanı sunacak. Bu şartları yerine getiren kişilerin mülk sahibi veya herhangi bir yerden kira almaması gerekmektedir. SGK’ya bağlı olmadıklarını kanıtlayan ve gelir vergisinden muaf tutulduğunu kanıtlayan ev hanımları yeni düzenleme içerisinde bulunabilecekler.

Prosedür nasıl işliyor?

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen kadınların ilk olarak gelir vergisinden muaf olduklarına dair belge edinmeleri isteniyor. Bu belgeyi elde eden kadınlar, isteğe bağlı sigorta girişi bildirgesinin eksiksiz olarak doldurarak kimlik fotokopisi ile birlikte ilgili müdürlüklere teslim etmesi yeterli oluyor. Başvurusu onaylanan kadınlar, onay tarihinden itibaren sigortalı sayılıyor. Belirlenen primleri ödeyen kadınlar, bu sayede emekli olma şansı da yakalıyor.

Kaç gün prim ödenmeli?

Normalde kadınlar için emeklilik şartları 9000 prim günü ve 20 yıl çalışmadır. Ancak işçi olarak son 3.5 sene çalışan kadınlar 7200 prim günü ile emekli olabilmektedir. Yeni kanun tasarısı kabul edilirse, ev kadınları yurt dışı borçlanması ile aynı şekilde borçlanma yaparak emekli olabilecek. Şu an 44,14 TL olan yurt dışı borçlanması ile borçlanmalara edinen ev hanımları, 7200 prim gününü doldurmaları halinde emekli olmaya hak kazanırlar. Bu kadınların bu süreçte ödemesi gereken miktar 317.808 TL’dir. Ancak doğum borçlanması yapan kadınlar 226.000 TL ödeyerek de emekli olabilmektedir. Ayrıca emekli olmak isteyen ev hanımları için belirlenen emeklilik yaşı ise 58’dir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:08
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin TL'lik hibe
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
YÖK üniversite 6 GB bedava internet paketi başvurusu nasıl yapılır?
SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi
TV8 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Kulüp dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.