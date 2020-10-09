Ev hanımları, işsizler ve birçok vatandaşa 672 TL maaş desteği!

PTT’den vatandaşların sevindirecek haber geldi. Ev hanımları, işsizler ve birçok vatandaş PTT tarafından belirlenen şartları sağlaması halinde 672 TL ödeme alabilecek.

672 TL maaş desteği!

Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 672 TL maaş desteği verilecek. Bunun için sosyal güvencesi ya da maaşı olmayan kişilerin barınma, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını gidermeleri için başvuru yapmaları ve muhtaçlık durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir.

672 TL maaş desteği alabilmek için en önemli şart, başvuru sahibinin 65 yaşını doldurmuş olması ve herhangi bir gelirinin bulunmamasıdır. Bu şartları sağlayan kişiler ikamet ettikleri kaymakamlıklar veya sosyal yardımlaşma vakıflarına bizzat başvurmalıdır. Başvuru sonrasında gerekli incelemelerin ardından kurum tarafından maaş bağlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yaşlılık maaşı ne zaman ödenir?

Devlet tarafından ödenen yaşlılık aylığı ödemeleri için T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre tarih belirlenmektedir. Buna göre;

Kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara ayın 6’sında

Kimlik numarasının son hanesi 7 olanlara ayın 7’sinde

Kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara ayın 8’inde

Kimlik numarasının son hanesi 9 olanlara ayın 9’unda ödeme yapılmaktadır.