Ev hanımları için evde para kazanma yöntemleri 2021

Evde durarak aynı zamanda hünerlerinizle para kazanabilirsiniz. Hem ev işlerinizi yapar hem da para kazanabilirsiniz. İşte detaylar.

Çocuk bakımı

Hanımlar tarafından oldukçe seçilen işlerden birisi. Çocuklarla ilgelenmekten zevk alıyorsanız genel olarak saati 8 ile 10 tl arası değişen ücretle çocuk bakımı yaparak para kazanabilirsiniz.

Yiyecek hazırlama

Yemek yapmayı sevenler için zevkli bir iş. Ev yemeklerinin ayrı bir değeri olmuştur hep. Siz de evde kek börek pasta gibi yiyecekler yaparak evden yiyecek satışı yapabilirsiniz.

Makale yazmak

Tercümanlık

Araştırmayı seven ve yazım konusunda sıkıntısı olmayanlar için başka bir seçenek de intenet üzerinden makale yazmak. Blog yazarlarını bilmeyen yoktur siz de evde makale yazma iişine girerek size verilen konuyla ilgili aarştırma yaparak para kazanabilirsiniz. Yazdığınız kelime kadar ücretlendiriliyorsunuz ve ayrıca kopyala yapıştır da olmaması gerekiyor. 200 kelimenin ücreti 2 ve ya 3 tl’dir.

Yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Pek çok platform bu konuda tercüman arıyor. Kitaptan oyuna kadar her alanda tercüman elemanı aranıyor. Ayrıca yabancı dilde makale yazma işi de yapabilirsiniz ve ücretlendirme normal kazancınızın iki katı olacaktır.

Düzeltmen

Düzeltmenler sayfalardaki kelime ve dil bilgidi kurallarınca sayfaları incleyerek para kazanırlar. Sayfa başı ücrete tabi tutulurlar. Sayfa adedi 1 tl şeklinde ücretlendirilir. Bir satte 50 tl kazandığınız taktirde günde iki saat çalışırsanız ayda 3 bin tl kazanabilirsiniz.

Düğün nişan gibi önemli günlerde hediye dağıtımları gerçekleştiriliyor siz de bu iş veren firmalarla anlaşıp evde hediyelik eşya yapabilirsiniz. Firma gerekli olan malzemeleri size göderiyor ve siz parçalaarı birleştiriyorsunuz sadece. Ayrıca kendiniz de toptancılardan parçalar alıp kendiniz için üretim yapıp satabilirsiniz. Ayrıca sabun satışı yaparak da para kazanabilirsiniz. U siparişlerde sabun üzerine isim ve tarih yazmanız isteniyor. 1 malzemeden 0.5 tl kazanam durumunda 100 ürün ile 50 tl kazanabilirsiniz.

Katalog satışları

Ev hanımları tarafından fazlaca tercih edilen iş alanlarında biridir. Katolog satışlarında kadınlar popüler makyaj malzemelerinin şatışını yaparak hem kendileri indirimden yaralanabilir hem de satış yaparak para kazanabilir. Bir çok türlü eşyalar satmak mümkün bunlar arasında cam eşyaları küçük elektronik ev aletleri, sağlıklı plastiklar satışı şeklinde olabilmektedir. Bu işte satış yapma kabiliyetiniz ve insanları ikna etme yeteneğinizin ve geniş bir arkadaş çevrenizin olması gerekir. Ne kadar çok satış yapılırsa o kadar çok para kazanabilirsiniz. Avon, farmasi ve orifline gibi markaların kozmetik ürünlerinin satışını gerçekleştirebilirsiniz.