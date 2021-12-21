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Ev hanımlara hangi bankalar kredi vermektedir?

Bazı bankalar ev hanımlarına kredi imkanı sağlamaktadır. Ev hanımları, kendilerine kredi imkanı sağlayan bankaları araştırmaktadır. Ev hanımlarına hangi bankalar kredi vermektedir? Bu haberimizde ev hanımlarına kredi imkanı sağlayan bankaları sizler için derledik. İşte ev hanımlarına kredi veren bankalar...

21 Aralık 2021 Salı 13:22
Ev hanımlara hangi bankalar kredi vermektedir?
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Ev hanımları için kredi çekme imkanı sunuldu.Bu krediden yararlanabilmek için ev hanımı olmak gerekiyor. Bu kredinin hangi bankalar tarafından sunulduğu araştırılmaktadır. Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileridir?

Garanti Bankası’ndan ev hanımlarına kredi imkanı

Garanti Bankası ev hanımlarına kredi imkanı sunmaktadır. 36 ay vadeli 150 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Koşullar arasında ev hanımı olmakta yer almaktadır. Bankanın resmi sitesinden ya da şubelerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

QNB Finansbank’tan ev hanımlarına kredi imkanı

Finansbank, 1.71 faiz oranı ile 85 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.Kredi imkanında 36 ay vade imkanı da sunulmaktadır. Detaylı bilgilere QNB Finansbank şubeleri ya da resmi sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme: 21.12.2021 13:22
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