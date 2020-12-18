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Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları

Yeni yıla girmeye yaklaştıkça vatandaşların merak ettiği bir diğer konu da konut kredileri için faiz oranlarının ne olacağı. Şimdiden artmaya başlayan konut kredileri vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor. Çeşitli bankalardan alınan konut kredisi faiz oranlarına yer verdiğimiz haberimizde vatandaşın aklındaki soru işaretleri giderilecek.

18 Aralık 2020 Cuma 17:44
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde güncel faiz oranları ne oldu? 18 Aralık 2020 Cuma banka banka güncel konut kredisi faiz oranları
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Konut kredilerinin son hali! Ev alacaklar buraya dikkat!

Ev alacak olanlar için kötü haber. Konut kredileri artmaya devam ediyor. Ev almak için hazırlanan vatandaşlar konut kredisindeki son faiz durumlarını merak etmekte. İşte faiz oranları..

Milyonlarca insanın ilgilendiği ve gelişmeleri sıkı sıkıya takip ettiği bir konu olan konut kredileri konusundaki araştırmalar, yılbaşına sayılı günler kala oldukça arttı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre müşteriler bankalardan son durum hakkında güncel bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte bütün bankaların kredi için faiz oranlarının son durumu..

 

Ziraat bankası faiz durumu

Tüketici kredisi: %1,69

Taşıt kredisi: %1,77

Konut kredisi: %1,65

 

Halkbank faiz durumu

İhtiyaç kredisi: %1,77

Taşıt kredisi: %1,77

Konut kredisi: %1,52

 

Akbank Faiz Durumu

Direkt kredi: %2,07

İhtiyaç kredisi: %1,98

Taşıt kredisi: %1,51

Konu kredisi: %1,41

 

İş Bankası Faiz Durumu

İhtiyaç kredisi: %1,50

Taşıt kredisi: %1,55

Konut kredisi: %1,40

 

Garanti bankası faiz durumu

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,64

Konut kredisi: %1,49

 

QNB Finansbank faiz durumu

Bireysel ihtiyaç kredisi: %1,35

Taşıt kredisi: %1,61

Konut kredisi: %1,76

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 17:44
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Konut KredisiFaiz OranlarıZiraat BankasıIş BankasıHalkBank
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