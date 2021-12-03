Ethereum nedir? Ethereum almak mantıklı mıdır?

Ethereum, kripto para borsasında Bitcoin’den sonra gelen en yüksek Pazar hacmine sahip olan kripto para birimlerinden birisidir. Sürekli bir yükseliş halinde olan Ethereum, kripto analistlerine göre gelecek yılların Bitcoin’i haline gelecek. Hal böyle oluncada birçok yatırımcı gözlerini Ethereum’a çevirdi.

Ethereum nedir?

Ethereum’un temeline baktığımızda merkezi olmayan, geliştirici ve programcıların bir uygulamanın kodunu çalıştırmasına izin veren bir yazılımdır. Özellikle de Bitcoin parasal işlemlerinin yapılmasında kullanılan bu blok zincir, kripto para olarak da piyasadaki yerini almıştır.

Ethereum, kısa adıyla ETH ilk olarak Kuzey Amerika’da tanıtılmıştır. Ethereum Vitalik Buterin tarafından kurulmuştur ve bu kripto para birimi, coinlerin petrolü olarak tanımlanmaktadır. Ethereum, birçok kripto para borsası açılmadan önce ön talep toplamak için kullanılmıştır. Ethereum, Bitcoin’e benzeyen bir Ether token kullanmaktadır. Böylece parasal olarak değerli olan kısmı kullanılmaktadır.

Ethereum ve Bitcoin arasındaki fark nedir?

Her ikiside kripto para birimi olarak bilinmektedir ve aralarında da birçok fark vardır. Bitcoin, bir para birimi olarak tasarlanmıştır ve temel teknolojik ilkeleri kullanarak kripto parasal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Ethereum yatırımı nasıl yapılmaktadır?

Ethereum ise Ether adı verilen bir token sistemini kullanarak yazılım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Değerinin artmasıyla birlikte bir süre sonra insanlar Ethereum’a yatırım yapmak istemişlerdir. Bunun dışında Ethereum’da geliştirilmiş olan pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu özelliğiyle de birçok büyük finans şirketi Ethereum’un sunduğu bu alana dahil olmaktadır.

Ethereum yatırımı yapmak için kişilerin dijital bir cüzdana sahip olması gerekmektedir. Bu yatırımların büyük hisse senedi platformlarından yapılması mümkün değildir. Ether’i kullanarak bir dijital para birimi oluşturan Ethereum, bu para birimi üzerinden kripto para borsalarında sergilenmektedir. Yatırımcılar, Coinbase, Pro, Huobi, Kraken, Bitfinex, Binance, BTC Türk, Gate.io başta olmak üzere birçok kripto para borsası üzerinden Ethereum alıp satma şansına sahip olmaktadır.

Türkiye'den Ethereum alınabilir mi?

Ethereum sadece yurt dışında bulunan yatırımcıların değil Türk yatırımcılarının da dikkatini çeken coinlerden biridir. Bunun en önemli nedeni ise sağlam bir temelinin bulunması ve projesiyle dikkat çeken Ethereum’un ilerleyen zamanlarda Bitcoin’in yerini almaya aday gösterilmesidir. Türk yatırımcılarda, kullanmış oldukları kripto para borsası üzerinden yatırımcılara sunulmuş olan Ethereum'dan istedikleri oranda satın alma hakkına sahiptirler.

Ethereum almak mantıklı mıdır?

Her geçen gün yeni bir projeye dahil olan ve yeni projelerini yatırımcılara açıklayan Ethereum, kripto para borsalarındaki yerini gittikçe daha sağlam hale getirmektedir.

Ethereum birçok kripto analisti tarafından geleceğin Bitcoin’i olarak gösterildiğinden ötürü Ethereum almanın oldukça mantıklı olduğu söylenebilir.

Ethereum güvenli midir?

Ethereum Blockhain üzerinde kurulan uygulamalardan birisidir. Bu yüzden fazlasıyla güvenli bir uygulamadır. Güvenlik açısından çok yüksek seviyede bulunan Ethereum’un hacklenmesi oldukça zordur.

Geçmişte bazı zayıf noktaları nedeniyle güvenlik açıkları vermiş olsa da kısa sürede bu açıkları kapatmış olan Ethereum, günümüzün en güvenilir kripto para birimlerinden birisi olmayı başarmıştır.