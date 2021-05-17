Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin kim?

Son zamanların çok konuşulan isimleri arasında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin merak edilmektedir. Kripto para piyasasında Dogecoin ’den sonra Ethereum adından söz ettirmeyi başardı. 2013 yılında Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin Ethereum sundu. 2017 yılında piyasaya çıktı. 255 dolardan satılarak 2018 yılında güçlenmiştir. 1376 dolara yükseldi. 2018 Aralık tarihinde 80 dolar gerileyerek 2020 yılında tekrardan güçlendi. 600 dolara kadar yükselmiştir.