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Esnaflar için hangi banka daha iyi? 2021 Esnafların banka tavsiyeleri neler?

Esnaflar için en iyi banka hangisi? Devlet bankalarımı özel bankalar mı daha iyi? Kobi bankacılığı nedir? Kobiler için en iyi banka hangisi?

22 Ocak 2021 Cuma 18:13
Esnaflar için hangi banka daha iyi? 2021 Esnafların banka tavsiyeleri neler?
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Türkiye’de bulunan bankalar arasında esnaflara yardım konusunda adını sıkça duyuran Halk Bankası yaptığı çalışmalarla ve projelerle esnafların her zaman dikkatini çekmeyi başarıyor.  Girişimci esnaflara ve şirket sahiplerine, işletme sahiplerine desteğini esirgemeyen banka 2021 yılı içinde indirimli kredi faiz oranlarını müşterilerine sunmaya devam ediyor. Halk bankası gibi İş bankası da esnaf bankacılığı arasında yer almakta.  Kobi bankacılıkları ise daha çok kobilere öze oluşan birimlerde dükkân sahipleri ve esnaf sahiplerini kapsamakta.  En iyi kobi bankası hangisidir?  

  1. Halkbank Kobi
  2. Vakıfbank kobi
  3. Yapı Kredi kobi
  4. İş bankası kobi
  5. Akbank kobi
  6. TEB
  7. Garanti bankası

Kobi Bankacılığı?

Kısaca kobi; kobilere hizmet veren kobi gelişiminde katkıda bulunan fayda ve avantajın sağlanıldığı bankacılık 1’den 250’ye kadar işçi çalıştıran işletmelerdir.

Zor imkanlara rağmen ayakta kalmayı başarabilen işletmeler her türlü etkenden olumsuz etkilenen sektörler ekonomik kriz yaşayan işletmelerin yine de her türlü işini yapmaya devam eden ve üretimine devam eden tüm ticari, sanayi ya da hizmet veren işletmelerdir. Kobi bankacılığı ise bu durumda olan işletmelere kobi gelişimi ile katkıda bulunarak yardım eden avantajlı bankacılıktır.

Limited şirket için en iyi banka hangisi?

Özel ve kamu bankaları 2021 yılı içinde esnaf ve kobilere Kobi bankacılığı hizmeti vermektedir. Dükkân sahibi, esnaf ve işletme sahibi kobiler için oluşturulmuş birimler olmaya devam ediyor.

En iyi  kobi bankasını merak eden vatandaşlar için Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş bankası, Akbank, Teb, Garanti bankası  önek verebiliriz.

Kobiler için en iyi banka hangisidir?

Sadece kobilere yönelik hizmet veren Kobi Bankacılık hizmetleri kobi işletmeleri için oldukça önem arz eder. Kobilere özel olarak devlet her yıl devlet teşvikleri vermeye devam etmektedir.  Devlet desteğinin verilmesi genellikle kobilerin gelişime katkı sağlamak amacıyla KOSGEB kurumu aracılığı ile vermektedir. Ekonomik sıkıntıda olan esnaf için kobilere yönelik faizsiz kredi destekleri veya hibeler verilmektedir. Verilen hibeler ve faizsiz kredi kobilerine sunan bankalar ise Halk Bankası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) gibi kalkınma ajansları veya TUBİTAK destekleri kobilere destek sağlamaktadır.

  Halk bankası kobi bankacılıktan destek almak için;

inceleyebilirsiniz.

Esnafların bu zorlu sürecinde destek sağlayan her banka kobilerin gelişimine de katkı sağlayarak bu süreçte herkesi memnun etmeye çalışıyorlar.



Son Güncelleme: 22.01.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Limited şirketKobiEsnaf
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