İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Esnafa verilen kira ve fatura hibe desteği nasıl alınır?

Devlet tarafından verilen yardımların biri de elektrik ve fatura gibi temel ihtiyaçların ödenmesidir. Kirasını ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar devletten nasıl yardım alacak?

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:43
Esnafa verilen kira ve fatura hibe desteği nasıl alınır?
Takip Et:

Maddi desteğe ihtiyacı olan ve pandemi nedeni ile birçok kapatılan esnaf zor durumda. Devlet tarafından karşılanan maddi destekler esnafın yüzünü güldürüyor. Bu zorlu süreç içerisinde evin kirasını ödeyemeyen, birçok esnaflar dükkanları kapattığı için orada çalışan işçi ve esnaf gibi mağduriyet durumu yaşayan vatandaşlar için devlet bu konuya da el attı. Kısa zaman öncesinde vatandaşa 1.000 TL maddi destek yapılmıştı. Son dakika açıklamasına göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur edilen vatandaşlar için açıklama yaptı. Açıklamasında; Kira ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara devlet destek sağlayacak diye belirtti.  

Esnafa hibe, kira desteği 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmasında bu zorlu süreçte birçok kapatılan esnaflara hibe müjdesini verdi. Ayrıca kira desteği sağlanacağını da duyurdu. Kira desteği ile alakalı kısa açıklamalarda bulunan Erdoğan; 3 ay boyunca sürecek olan 1.239,438 esnafa 1.000 TL hibe ödemesi yapacağını açıkladı. Esnafa 3 ay süre boyunca 750 TL kira desteği vereceğini açıklayan Erdoğan basit usule tabii olan işyeri ve kiralara 3 ay süre ile Büyükşehirlere 750 TL ödeme yapılacağını, diğer şehirlere ise 500 TL kira yardımı yapılacağını söyledi.

BAŞVURULAR 31 MART SON!

Esnafa kira desteği başvuruları 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini ve başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleşeceği duyuruldu.

Kira desteği nasıl alınır? Şartlar nelerdir?

  • Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinin kapatmak zorunda kalan vatandaşlar,
  •  Esnafın kira kontratı ve faturaları ile başvuru yapması,
  •  Kapalı kalan süreye göre değişiklik göstermesi

Diğer vatandaşlar bu yardımlardan yararlanacak mı?

İşini kaybeden veya çalışamayan vatandaşlar içi n şu an bu konunun söz konusu olmadığı görülmektedir. 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsnafHibeKiraDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar

Popüler Haberler

Esnafa verilen kira ve fatura hibe desteği nasıl alınır?
Restoran ve Kafelere destek müjdesi! Cumhurbaşkanı duyurdu!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziye eklenen yeni isimler!
Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
2021 senesi için yapılacak olan POMEM sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ne?
Sadakatsiz dizisinden sürpriz ayrılık! Mert karakteri diziye veda mı ediyor?
Akıncı dizisinde Güneş karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
MasterChef eleme ne zaman yapılacak? MasterChef eleme günü değişti!
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir, kim oynayacak? Berkyaruk ne demektir?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
MTV 1. Taksit ödemesinde ödeme son günü ne zaman? 2020 Ocak MTV ödeme son tarihi
Emeklilikte ne kadar maaş alırım? e-Devlet 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama işlemleri
2021 MSB Astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Kırmızı Oda Ömer Kimdir? (Nazlı’nın Babası) Fatih Hürkan Kimdir?
Sefirin Kızı Mavi kimdir? Tuba Büyüküstün kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.