Esnafa verilen kira ve fatura hibe desteği nasıl alınır?

Maddi desteğe ihtiyacı olan ve pandemi nedeni ile birçok kapatılan esnaf zor durumda. Devlet tarafından karşılanan maddi destekler esnafın yüzünü güldürüyor. Bu zorlu süreç içerisinde evin kirasını ödeyemeyen, birçok esnaflar dükkanları kapattığı için orada çalışan işçi ve esnaf gibi mağduriyet durumu yaşayan vatandaşlar için devlet bu konuya da el attı. Kısa zaman öncesinde vatandaşa 1.000 TL maddi destek yapılmıştı. Son dakika açıklamasına göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur edilen vatandaşlar için açıklama yaptı. Açıklamasında; Kira ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara devlet destek sağlayacak diye belirtti.

Esnafa hibe, kira desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmasında bu zorlu süreçte birçok kapatılan esnaflara hibe müjdesini verdi. Ayrıca kira desteği sağlanacağını da duyurdu. Kira desteği ile alakalı kısa açıklamalarda bulunan Erdoğan; 3 ay boyunca sürecek olan 1.239,438 esnafa 1.000 TL hibe ödemesi yapacağını açıkladı. Esnafa 3 ay süre boyunca 750 TL kira desteği vereceğini açıklayan Erdoğan basit usule tabii olan işyeri ve kiralara 3 ay süre ile Büyükşehirlere 750 TL ödeme yapılacağını, diğer şehirlere ise 500 TL kira yardımı yapılacağını söyledi.

BAŞVURULAR 31 MART SON!

Kira desteği nasıl alınır? Şartlar nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinin kapatmak zorunda kalan vatandaşlar,

Esnafın kira kontratı ve faturaları ile başvuru yapması,

Kapalı kalan süreye göre değişiklik göstermesi

Diğer vatandaşlar bu yardımlardan yararlanacak mı?

Esnafa kira desteği başvuruları 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini ve başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleşeceği duyuruldu.

İşini kaybeden veya çalışamayan vatandaşlar içi n şu an bu konunun söz konusu olmadığı görülmektedir.