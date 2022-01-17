Esnafa sağlanacak 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği

Tam kapanmanın sonrasında kademeli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da sona erecek. Ülkemizde salgın sırasında alınan sağlık önlemleri ile vatandaşlar yaşamaya devam edecek. Dünkü kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını kapsamında alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin uygulama tarihleri ​​belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce esnafa yönelik bir dizi yeni destek açıklaması da yayınladı.

İki grubun esnafları arasında paylaştırılacak geri ödemesiz hibe desteği sayısını da açıkladı. Tüccar ve çiftçilere yönelik yeni desteğin detayları açıklandı.

Müjdenin çıkmasının ardından Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tüccarlara hibe desteği sayısını açıkladı. Mehmet Muş yaptığı açıklamada;

İki farklı grupta 1 milyon 384 binden fazla iş adamı ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini açıkladı. Bu hibe desteği iki grup şeklinde gerçekleşecek. Gruplara verilecek hibe desteği şu şekilde;

İlk grup 5 bin TL hibe alacak.

İkinci grup 3 bin TL hibe alacak.

Hibe desteği

1.grupta kahve kıraathane pastane, intenet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

2.grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği verilecek.

1.grupta olup 5 bin TL hibe desteği alacak esnaflar şu şekilde;

Kahvehane,

Kafe,

Çay bahçesi

Okul ve personel servisleri

Öğrenci yurtları

Düğün salonları,

Kantinler,

Hamamlar,

Kırtasiyeler,

İntenet kafeler,

Lunapark gibi işletmeler

2.grupta olup 3 bin TL hibe desteği alacak esnaflar şu şekilde;

Bakım, onarım,

Kaporta,

Konfeksiyoncular

Sıhhı tesisatçılar,

Müzisyenler,

Hırdavatçılar

Kuru temizlemeciler

Seyyar satıcılar,

Hediyelik eşya satıcıları,

Bakırcılar,

Ayakkabıcılar,

Kurs işletmecileri

Oto yıkamacılar,

Oyuncak ve kozmetik,

Camcılar,

Zücaciyeciler

Çilingirler,

Kalaycılar,

Tuhafiyeciler

Lokantalar,

Pastaneler,

Dondurmacılar,

Terziler,

Berberler,

Taksici,

Minibüsçü,

Otobüsçü

Pazarcılar

Çiftçilerin de borçları erteleniyor

Bu süreçte çiftçilere de bazı olanaklar sağlanacak. Çiftçilerin borçları ertelenecek. Kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçilerin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları erteleneceği duyuruldu.