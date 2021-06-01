Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

En son düzenlenen kabine toplantısı sırasında masaya yatırılan önemli konulardan birisi ise esnafın durumuydu. Esnafın yükünü hafifletmek adına ve kolaylık sağlamak adına yeni bir kredi duyuruldu. Kabine toplantısının ardından edinilen bilgilere göre tüccar, sanayici ve büyük şirketler Nefes Kredisi adı altında yer alan bir krediden yararlanabilecek. Nefes Kredisi nedir? Nefes Kredisinden nasıl yararlanılır? Nefes Kredisine kimler başvurabilir? Nefes Kredisi başvuruları ne zaman? Gibi soruların cevaplarını haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Esnafa Nefes Kredisi veriliyor

Kabine toplantısında alınan kararlar ardından Nefes kredisine nasıl başvuruda bulunulabileceği merak konusu oldu. Nefes kredisi başvuru şartlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Nefes kredisi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank gibi bankalardan KGF teminatlı olarak alınabilecek. Nefes kredisinin büyüklüğünün ise 5 Milyar TL’yi bulacağı açıklandı. 18% faiz oranı barındıracak olan krediden toplam 135 bin işletme yararlanacak. Esnafa yine 50.000 - 200.000 TL arasında verilecek olan kredinin vadesi üç yıl olarak belirlendi.

Nefes Kredisine nasıl başvurulur?

Nefes Kredisine başvurmak isteyen kişilerin ilk yıl hiç faiz ödemeyip, 2.yıl itibariyle taksitlerini yatırabilmeye başlaması bekleniyor. Veya ilk sene içerisinde 6 ayda bir faiz ödemesi gerçekleştirerek geriye kalan 2 yl içerisinde krediyi eşit taksitle ödeyebilmesi bekleniyor.

Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Nefes kredisine başvurulabilmek için nelerin gerekli olduğu ve kimlerin alabileceği merak konusu oldu. Nefes Kredisine başvurmak isteyenlerin KGF (Kredi Garanti Fonu) desteğiyle faydalanabilecek destekten nasıl yararlanabileceği merak konusu.

İşletmelere dağıtılacak olan nefes kredisini almanın en önemli şarkı cirosu %20 oranında düşmüş olan firmaların bu krediden yararlanabilecek olmasıdır. Bu şart ihtiyacı olan ve olmayan kişileri ayırt edebilmek için koyulmuştur.

Nefes Kredisini kimler alabilir?

Nefes Kredisini tüccar, sanayici ve büyük şirketler gibi birçok kuruluşun kullanabileceği dile getirildi. Destek programının ekonomiye büyük bir katkıda bulunması bekleniyor. Çoğu kişinin kolaylıkla yararlanabileceği bu kredinin faydalı olacağı düşünülüyor. Birçok esnafın yararlanacak olduğu nefes kredisinin başvurularının ise ne zaman başlayacağı merak konusu.

Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Nefes Kredisi almak isteyen vatandaşların nasıl başvuruda bulunabilecekleri merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirmekte olan esnafın en kısa süre içerisinde krediden yararlanması planlanıyor. Esnafın nefes kredisine nasıl başvuruda bulunabileceği ise en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Nefes kredisinin başvuru sürecine dair henüz bir bilgi paylaşılmamış bulunmakta. Nefes kredisi başvurusunun yatırılacak banlar ve verilecek olan tarihlerin belli olduğu dönemde açıklanacağı düşünülüyor. Nefes kredisi başvurusunun detayları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.