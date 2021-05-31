Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Esnafa hibe desteği verileceği duyurulurken iki grup olarak yapılacağı duyuruldu. Erdoğan, ‘’Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programı projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın önlemleri nedeniyle ara vermek zorunda kalan esnafımızı iki grupta desteklemeyi hedefliyoruz. 235 bine ulaşan irinci gruptaki işletmelere 5 bin TL hibe ödemesi yapacağız. Birinci grupta kahve, kahvehane, pastane, intenet cafe gibi işletmeler bulunmaktadır. 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL hibe ödemesi yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.” İfadelerinde bulundu.

Esnafın bu durum üzerine merakları arttı. Hibe desteğini alacak olan esnaflar ne zaman alacakları hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.