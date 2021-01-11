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Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Ocak 2021

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 11 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:21
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Ocak 2021
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 14:21
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