İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Aralık 2020

Okurlarımızın merakını uyandıran Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 8 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 23:33
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Aralık 2020
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!

Popüler Haberler

Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Aralık 2020
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Garanti BBVA 10.000 TL Aralık 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
Benim Adım Melek dizisi Gülşat karakteri kimdir? Özlem Maden hakkında bilgiler
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
TRT1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler konusu ve oyuncuları
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 8 Aralık 2020 Salı Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Şok Market 18-25 Kasım Aktüel ürünler kataloğu
Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kim kimdir? Gel Dese Aşk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hay Sultan dizisi nerede çekiliyor? Hay Sultan dizi çekim yerleri
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi
Beni Bırakma Seher kimdir? Şebnem Gürsoy Talay hakkında bilgiler
Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu
Beni Bırakma Mehmet kimdir? Şükrü Masat hakkında bilgiler
Beni Bırakma dizisinde Emre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berkay Veli)
Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berk Oktay)
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.