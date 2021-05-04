İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mayıs 2021

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 4 Salı tarihindeki haberimizden Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 16:10
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mayıs 2021
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 16:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faizsiz kredi başvuruları başlıyor
Faizsiz kredi başvuruları başlıyor
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
1.100 TL yardım müjdesi!
1.100 TL yardım müjdesi!
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
1500 TL ödeme yapılacak!
1500 TL ödeme yapılacak!
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mayıs 2021
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 kredi kampanya detayları
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 4 Mayıs 2021 Salı Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 4 Salı
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm doğum tarihi
Moldova yaşam şartları nasıl? 2021 Moldova asgari ücretleri
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Star TV
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.