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Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mart 2021

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 1 Pazartesi tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:57
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Mart 2021
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KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 11:57
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