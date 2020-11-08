İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Kasım 2020

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimize göz aratak Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 08:55
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Kasım 2020
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 08:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Popüler Haberler

İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 8 Kasım 2020 Pazar
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Kasım 2020
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Kasım KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
E-Devlet ile şehit sorgulama işlemleri
Ramazanda oruç tutulacak mı? En çok sorulan soruya diyanetten cevap!
Rüyada dereotu pişirdiğini görmek ne demek, ne anlama gelir?
Masumlar Apartmanı Han neden sürekli çöp topluyor?
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş yaşı ve oynadığı diziler
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğba Tutuğ kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Kasım 2020 Pazar
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 8 Kasım 2020 Pazar
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
İnstagram toplu takipçi silme nasıl yapılır? İnstagram tüm takipçileri silme yolları
Yemin Reşit yeni sezonda ölüyor mu? Yavuz Ketenci diziden çıktı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.