İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Eylül 2020

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 26 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:34
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Eylül 2020
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası


-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Eylül 2020
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Eylül 2020 Cumartesi
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2020
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 26 Eylül 2020 Cumartesi
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Asgari ücretle çalışan kişilere müjde! Ek ödeme yolda!
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? MPİ 2020 yılbaşı büyük ikramiye çeyrek bileti ne kadar?
Nikah için gerekli evraklar nelerdir? Evlenme veya evlilik beyannamesi nedir?
Eşi vefat eden kadının hakları nelerdir? Eşi vefat eden kadınlar maaş başvuru şartları
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Hasan Ağın ve Tevfik Bozdağ kimdir? Yeni yarışmacılar hakkında bilgiler
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Şerbetli kadayıfli muhallebi bir gün önceden yapılır mı?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2020 Evde cevizli baklava tarifi
Güz Masalı neden yayınlanmıyor? Güz Masalı final bölümü olacakmı? Kanal 7 Güz Masalı bitti mi, final yapacakmı?
Ptt kargo ortalama kaç günde gelir? 2020Ptt kargo adrese kaç günde ulaşıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.