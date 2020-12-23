Esnafa kira yardımı ne kadar yapılacak? Esnafa kira desteği ne zaman verilecek?

Türkiye’de milyonlarca insanın yakından takip ettiği esnafa yapılacak olan yardımın nasıl olacağını araştırdık. Yapılacak 1000 TL yardım ve 3 ay boyunca kira desteği, büyükşehirlerde 3 ay esnafa verilecek 750 TL ve kalan şehirlere ise yapılacak 500 TL kira yardımından kimlerin faydalanabileceğini ve bu konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde yazdık.

Basit usul mükellefi olan 806,871 kişiye 3 ay kira desteği verileceği ve 1000 TL’de yardımın yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada yer almaktadır. Açıklamada bulunan bir diğer bilgi de 432,567 esnafa aynı şekilde 1000 TL, büyükşehirlerde ki esnafa 750 TL ve diğer şehirlerde ki esnafa ise 500 TL kira yardımı yapılacağıdır. Bu açıklamadan sonra bu haktan faydalanabilecek kişilerin kimler olduğu merak edildi. Peki kira yardımının şartları nelerdir ve ne zaman verilecektir?

Esnafa Yapılacak Kira Yardımının Şartları Nedir?

Kira yardımı yapılacak olan esnafta aranan şartlardan biri basit usul ve basit usul dışında sayılan meslek sahiplerinden olmaktır. Yurtlar, pansiyonlar, servisler, taksiler ve dolmuşlar basit usul olmayan meslekler arasındadır. Ayda 1000 TL olan ve 3 ay verilecek yardım ödemesi basit usul vergi mükellefleri dışında kalan tamirci, kuaför, berber, terzi, lokantacı, pastaneci, pazarcı, yurt, düğün salonları, kreşler, taksiler, dolmuşlar ve servis işletmelerini kapsamaktadır.

Basit Usul Mükellefi Kimlerdir?

Kendi işinde çalışan, yıllık kirası büyükşehirde 11.000 TL'yi, diğer şehirlerde ise 7.000 TL'yi geçmeyen kişilere basit usul mükellef denir. Bu yardım büyük esnaftan çok küçük esnafı desteklemek için yapılmıştır. Çünkü basit usul mükellefin büyükşehirde kirası 917 TL'den fazla, diğer şehirlerde de 583 TL'den fazla olmaması lazımdır.

Basit usul mükellef tamirci, lokantacı, kuaför, berber, terzi, pastaneci, pazarcı, düğün salonu, yurt, kreş işletmecileri, taksi, dolmuş ve servis işletmecileri gibi kişileri içine alır. Burada gelire bakılmaktadır sadece bu işi yapmak yetmemektedir. Buradaki mesleklerin hepsi basit usul değildir. Basit usul kapsamında olmayıp, basit usul kapsamında değerlendirilen meslekler de vardır bunlar; yurtlar, pansiyonlar ve taksicilerdir bu sayıda yaklaşık 432.000 kişiyi kapsamaktadır.

Gelirlerin 220.000 TL'yi, giderlerin 140.000 TL'yi geçmemesi basit usul mükellef olmak için gereklidir. Türkiye'de 806,871 kişi basit usul iş yapmaktadır. Basit usul iş yapan kişilerin gelirleri asgari ücrete yakın ya da asgari ücretten bir miktar fazla olması gerekmektedir.

Kira Desteği Kaç TL Yapılacak?

En merak edilen sorular arasında kira yardımının ne kadar ve kaç ay yapılacağı bulunmaktadır. Basit usulde çalışan esnaflara kira desteği olarak 3 ay boyunca 1000 TL, büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olacaktır. Bir diğer merak edilen soru ise kira yardımı için yapılacak müracaatlarının nasıl olacağıdır. Bu konu hakkındaki detaylar haberimizde yer almaktadır.

Yardım Müracaatları Nasıl Yapılacaktır?

Yardım müracaatları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Esnafların kendilerine ait e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp başvuru yapmaları gerekmektedir. Esnaflar e-devlet üzerinden belirleyecekleri hesap numaralarına veya iban numaralarına ödemelerin yapımı gerçekleştirilecektir.

Esnafa Kira Desteği Ne Zaman Verilecektir?

Kira desteğinin ne zaman verileceği hakkında henüz bir karar bulunmamaktadır. Kira desteğinin ne zaman verileceği önümüzde ki günlerde kararlaştırılacaktır.

