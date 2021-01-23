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Esnafa faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? 2021 yeni esnaf destek paketi

Mart ayından beri devam eden ve küresel bir salgın olan koronavirüs, yayılmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde ekonomik zorluklar da yaşanıyor. Devlet, bu sebeple esnafa faizsiz kredi imkanları sunuyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:24
Esnafa faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? 2021 yeni esnaf destek paketi
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Yeni iş yeri açtığınız için nakit para ihtiyacınız varsa bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.  Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günler yaşanmaktadır. Bu sebeple Ekonomik İstikrar Kalkanı Paket programı hayata geçirilmiştir. İşletmelerin kötü etkilenmemesi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Esnaf Destek Paketi sunuldu. Halkbank iş birliği kapsamında esnaflara 25.000 TL işletme kredisi desteği ve 25.000 TL paraf ticari kart desteği vatandaşa sunulmuştur.

Esnafa kredi şartları nelerdir?

Yeni dükkân açan kişilerin faizsiz kredi çekip çekmeyeceği merak edilmektedir. Devlet kuruluşları kredi imkanları sunarken dükkânın yeni ya da eski olmasıyla ilgilenmezler. Esnafın ticari kredi şartlarını ya da o dönem geçerli olan şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Gereken şartlar şu şekildedir:

  • Destekten 1 defa yararlanmak
  • Kuruluş üyesi KOBİ olmak
  • İşletme sahibinin başvurması
  • Güncel beyanname vermek
  • Sisteme kayıt yaptırmak

Şartlar arasında bulunan en önemli nokta, talep edilen kredi miktarıyla orantılı bir ticaret içinde olmaktadır. Yeni bir dükkânı olan, aylık geliri düzenli olmayan, bu düzeni beyannameyle gösteremeyen esnafların krediden faydalanmaları zordur. Bu sebeple esnaflar, bireysel ihtiyaç kredilerine başvurabilirler. Bunun için gelir belgesi şarttır.

Yeni esnafa kredi veren bankalar

Akbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat, Denizbank, Qnb Finansbank, Garanti, Halk Bankası, Odeabank gibi özel ve devlet bankalarının tamamı belirlenen şartlara uyan esnaflara kredi imkanı sunmaktadır.

Ne zaman verilecek?

Esnaf kefalet ve Halk Bankası aracılığıyla sıfır faizli esnaf kefalet kooperatif kredisinin tekrar verileceği tahmin ediliyor. KOSGEB 50.000 TL faizsiz esnaf kredisinden daha önce 30.000 TL çeken vatandaşlar yararlanamadı.

KGF desteği kapsamında 200.000 TL kredi

Kredi almak için kredi sicil geçmişi önemlidir. Siciliniz kötü ve 6 aylık ticari geçmişiniz bulunmuyorsa kredi almanız zorlaşır. Bu durumda, bankalardan teminat mektubu bile alamama ihtimaliniz bulunur. Bir miktar sermayeniz bulunuyorsa bu parayı bankaya vererek teminat alabilirsiniz. Dikkat edilen diğer konu ise kredi notudur. Kredi notunuzun düşük olması durumunda alınacak kredi miktarı da düşecektir.

Devletin esnafa destek olma amacıyla başlatmış olduğu kampanya kapsamında teminatsız Kredi Garanti Fonu sayesinde kredi imkanından yararlanılabilmektedir.

Kredi şartları ve belgeleri nelerdir?

  • Yeni açılan dükkâna ait olan vergi levhası
  • Esnaf ya da ticaret odası kayıt belgeleri
  • SGK hizmet döküm belgesi (bulunuyorsa)
  • Ticaret sicil gazetesi ile imza sirküleri
  • İşyeri sahibine ve varsa ortağa ait kimliklerin fotokopileri
  • Eski esnaflar için 3 senelik gelir gösteren hesap özeti gelir bilanço belgeleri istenir.

Yapı Kredi: 36 ay vadeli üst limitsiz kobi kredi imkânı için:

https://www.yapikredikobi.com.tr/kobi-kredileri/esnaf-kredisi

Garanti Bankası: Bütün kobi ihtiyaç kredileri ve başvuruları için:

https://www.garantibbva.com.tr/tr/kobi/krediler/ssl/kobi_kredi_basvurusu.page?gbid2=#calcContent=UID2539c20 ziyaret edilebilir ve şubelerden destek alınabilir.



Son Güncelleme: 23.01.2021 09:24
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Anahtar Kelimeler:
Faizsiz KrediEsnaf Kredisi
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