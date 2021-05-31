Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tam kapanma yasağı uygulanmıştı. Yasaktan dolayı pek çok esnaf maddi açıdan oldukça zorluk yaşadı. Bu süreçte mağduriyeti en aza indirmek amacıyla esnafa çeşitli destek paketleri uygulanmaya devam ediyor. Kabine toplantısının ardından esnafı sevindiren bir haber geldi.

Esnafa 5 bin TL yardım

Erdoğan yaptığı açıklamada bu zorlu süreçte esnafın biraz nefes almasını sağlamak için maddi destek yapılacağını belirtti. ek seferlik olarak verilecek bu yardım ödemesi kapsamında esnafa 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki farklı yardım ödemesi yapılacak.

Bu yardımdan yararlanmak için esnafların başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen esnafa tek seferlik olmak üzere 5 bin TL tutarından yardım ödemesi yapılacak.

Esnafa 5 bin TL yardım şartları

Esnaflar belirtilen şartlara uyması durumunda bu yardımdan faydalanabilecek.

Esnafa 5 bin TL yardım şartları şu şekildedir:

Gelir vergisi mükellefi olmak

Bakanlık tarafından tespit edilmiş sektörlerden birisinde faaliyet gösteriyor olmak

Salgın nedeniyle işlerine ara vermiş olmak

Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir?

Bu yardım için öncelikle bakanlık tarafından belirlenmiş olan 1. Sınıf esnaf kategorisinde yer alan bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Belirlenen kategoride yer alan esnaf, başvuru ile tek seferlik 5 bin TL ödemeden faydalanabilirler.

Bu yardımdan yararlanacak olanlar şu şekilde listelenebilir:

Kahvehane

Kafe

Çay bahçesi

Okul ve pers

onel servisleri

Düğün salonları

Öğrenci yurtları

Kantinler

Kırtasiyeler

İntenet kafeler

Hamamlar

Lunaparklar

Pastaneler

Esnafa 5 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Şartlara uyan ve belirtilen işletmelerden birine sahip olan esnaflar bu yardımdan yararlanabilir. Bunun için önce başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda şartlara uygun olan tüm esnaf 5 bin TL yardım ödemesini alma hakkına sahip olacaktır.

Başvurular e – devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E- devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak olan esnaf, hibe destek başvuru ekranı üzerinden hazırlanan başvuru formunu doldurarak 5 bin TL yardım ödemesini alma imkanına sahip olur.

Esnafa 3bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir?

5 bin TL’lik yardım ödemesinde olduğu gibi yine Bakanlık tarafından belirlenmiş olan 2. Sınıf esnaf kategorisinde yer alan bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Belirlenen kategoride yer alan esnaf, başvuru ile tek seferlik 3 bin TL ödemeden faydalanabilirler.

Bu yardımdan yararlanacak olanlar: