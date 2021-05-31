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Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Salgın boyunca yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı esnafa destek olmak için yapılan yardım paketleri devam ediyor. Kabine toplantısının sonrasında alınan kararlar arasında esnafı sevindiren bir açıklama geldi. Maddi açıdan zorluk yaşayan esnaflar için 5 bin TL yardım yapılacağı duyuruldu. Peki bu yardımdan kimler yararlanabilir? Esnafa 5bin TL yardımının şartları nedir, nasıl başvurulur? İşte detaylar…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tam kapanma yasağı uygulanmıştı. Yasaktan dolayı pek çok esnaf maddi açıdan oldukça zorluk yaşadı. Bu süreçte mağduriyeti en aza indirmek amacıyla esnafa çeşitli destek paketleri uygulanmaya devam ediyor. Kabine toplantısının ardından esnafı sevindiren bir haber geldi.

Esnafa 5 bin TL yardım 

Erdoğan yaptığı açıklamada bu zorlu süreçte esnafın biraz nefes almasını sağlamak için maddi destek yapılacağını belirtti. ek seferlik olarak verilecek bu yardım ödemesi kapsamında esnafa 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki farklı yardım ödemesi yapılacak.

Bu yardımdan yararlanmak için esnafların başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen esnafa tek seferlik olmak üzere 5 bin TL tutarından yardım ödemesi yapılacak.

Esnafa 5 bin TL yardım şartları

Esnaflar belirtilen şartlara uyması durumunda bu yardımdan faydalanabilecek. 

Esnafa 5 bin TL yardım şartları şu şekildedir:

Gelir vergisi mükellefi olmak

Bakanlık tarafından tespit edilmiş sektörlerden birisinde faaliyet gösteriyor olmak

Salgın nedeniyle işlerine ara vermiş olmak

Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir?

Bu yardım için öncelikle bakanlık tarafından belirlenmiş olan 1. Sınıf esnaf kategorisinde yer alan bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Belirlenen kategoride yer alan esnaf, başvuru ile tek seferlik 5 bin TL ödemeden faydalanabilirler.

Bu yardımdan yararlanacak olanlar şu şekilde listelenebilir:

  • Kahvehane
  • Kafe
  • Çay bahçesi
  • Okul ve pers
  • onel servisleri
  • Düğün salonları
  • Öğrenci yurtları
  • Kantinler
  • Kırtasiyeler
  • İntenet kafeler
  • Hamamlar
  • Lunaparklar
  • Pastaneler

Esnafa 5 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Şartlara uyan ve belirtilen işletmelerden birine sahip olan esnaflar bu yardımdan yararlanabilir. Bunun için önce başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda şartlara uygun olan tüm esnaf 5 bin TL yardım ödemesini alma hakkına sahip olacaktır.

Başvurular e – devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E- devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapacak olan esnaf, hibe destek başvuru ekranı üzerinden hazırlanan başvuru formunu doldurarak 5 bin TL yardım ödemesini alma imkanına sahip olur.

Esnafa 3bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir?

5 bin TL’lik yardım ödemesinde olduğu gibi yine Bakanlık tarafından belirlenmiş olan 2. Sınıf esnaf kategorisinde yer alan bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Belirlenen kategoride yer alan esnaf, başvuru ile tek seferlik 3 bin TL ödemeden faydalanabilirler.

Bu yardımdan yararlanacak olanlar:

  • Bakım – onarım – tamirat – kaporta işleri ile uğraşanlar
  • Seyyar satıcılar
  • Sıhhi tesisatçılar
  • Hırdavatçılar
  • Müzisyenler
  • Oto yıkamacılar
  • Kuru temizlemeciler
  • Oyuncak satıcıları
  • Kozmetikçiler
  • Hediyelik eşya satıcıları
  • Camcılar
  • Çilingirler
  • Bakırcılar
  • Kalaycılar
  • Ayakkabıcılar
  • Konfeksiyoncular
  • Tuhafiyeciler
  • Züccaciyeciler
  • Kurs işletmecileri
  • Terziler
  • Berberler
  • Taksiciler
  • Minibüsçüler
  • Otobüsçüler
  • Pazarcılar

Son Güncelleme: 31.05.2021 19:07
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