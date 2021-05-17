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Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşmeyle ilgili detayları paylaştı. Bu süreçte esnafa hibe desteğinin verileceğini duyurdu. Esnafa verilecek pandemi destek parası olan 3 bin TL ve 5 bin TL kimlere verilecek? Esnafa verilecek hibe desteği için şartlar nelerdir? Hibe destek başvurusu nasıl yapılmaktadır? İşte esnafa sağlanacak 3 bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği ile ilgili detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:22
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
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5 bin TL hibe desteği

Girişimlerin ilk partisine olan 235 bin kişiye 5.000 liralık hibe ödenecek.. Hibe desteği 2 gruba ayrılmıştır. Başvuru, tek seferlik bir pandemi destek hibesidir.

3 bin TL hibe desteği

 3.000 TL hibeden destek almak isteyenler ikinci gruba girecek. Bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, araba yıkayıcılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, yerel tiran üreticileri ve kurs operatörleri vardır. Bu tür işlerle uğraşanlara hibe desteği olarak bir defaya mahsus 3.000 TL hibe verilecek.

Hibe desteği başvurusu

3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği için başvuracaklar, ikametgahları üzerinden e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. E-devlet sistemine girerek, üye işyeri pandemi destek hibesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu para, başvuru sürecinde verdiğiniz IBAN numarasına veya PTT şubesine yatırılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayında kısıtlama  tedbirlerinin bir kısmını ve tamamını uyguladığımız için salgını bir kez daha kontrol altına aldık" dedi.

Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede, "Umarız bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı önlemler alınmaz." Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılama faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere risk altındaki tüm grupların bir an önce aşı yaptırması (Kovid-19 ile mücadele için) için çok çalışıyoruz. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar 79 milyar liraya ulaştı. bu rakam 104 milyar lirayı bulacak’’ açıklamalarında bulundu.

Başvurular aşağıdaki linkten yapılmaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-gelir-kaybi-destegi-basvurusu

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:22
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