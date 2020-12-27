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Esnafa 1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda zor günler geçiren esnaflara devlet 1000 TL'ye kadar kira yardımı yapacak. Kira yardımı başvurusu naıl ve nereden yapılacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 16:52
Esnafa 1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda sıkıntı çekmeye başlayan esnaflara devlet destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısında geliri düşen ve kirasını ödemekte zorlanan esnaflara kira yardımı yapılacağı açıklanmıştı.

Esnafa kira yardımı nedir?

Devletin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden kötü etkilenen esnafa kira yardımı yaparak destek olmaktadır. Vaka sayılarında meydana gelen artış sebebiyle yeniden başlayan tedbirler doğrultusunda en çok zarar görenlerin esnaflar olması dolayı alınan kararlardan biriside bu kira yardımı olmuştur.

Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Esnafı biraz olsa da rahatlatacak Esnaf Destek Paketi, kira yardımı almak için esnaflar e-develet sisteminden başvuruda bulunabilecekler. Başvurunun ardından kira yardımı ocak ayında verilmeye başlanacak.

Başvurusu onaylanan ve kira yardımı almaya hak kazanan kişiler büyük şehirlerde 750 TL diğer şehirlerde ise 500 TL destek alacak. Bu yardım üç ay devam edecek.

Esnafa kira yardımı başvuru şartları neler?

Kira yardımı almak isteyen esnafın şu başvuru şartlarına uyması gerekiyor;

-Kendi işin de çalışmak ya da bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bizzat işinin başında bulunmamak bu koşulu bozmaz. Ölüm durumunda, iş sahibinin dul eşi ya da küçük çocukları adına işe devam edilmesi halinde, bunların bizzat işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz)

-İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL)

-Diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak – 2020 takvim yılı için 7.000 TL

-Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak

Esnafa kira yardımına kimler başvuruda bulunabilir?

Esnafa kira yardımına şu meslekleri yapanlar başvuruda bulunabilecekler,

-Kantinci

-Kuaför

-Berber

-Güzellik Salonu işleten

-Kara yolu ile personel ve öğrenci taşıyan

-Çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işleten

-Kırtasiye perakende ve toptan ticaret İşletmesi

-Taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu Taşıyan

-Pazarcı

-Pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçi

-Çiçekçi

-Otel ve konaklama Tesisi

-Kamp alanı

-Bilardo ve oyun Salonu

-Eğlence parkı

-Sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama İşletmesi

-Ayakkabı tamircisi

-Fotoğrafçı

-Reklamcı

-Kreş

-Sürücü kursu

-Eğitim kursu

-Spor tesisi

-Diş Laboratuvarı

-Havai fişekçi

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:52
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Anahtar Kelimeler:
Esnafa Destek PaketiKira Yardımı
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