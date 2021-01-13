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Esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisi ve başvuru şartları

Esnafların işletmelerini geliştirmesi ve nakit ihtiyacını karşılaması için verilen 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisi verilmektedir. Başvuru şartlarını öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:27
Esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisi ve başvuru şartları
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Bakanlar kurulu tarafından esnaflara yönelik düzenlenen toplantılarda, esnaflara özel avantajlar gündeme getiriliyor. Esnafların faydalanabileceği 1 yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisine ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Halk Bankası aracılığıyla kullanılacak olan kredi paketleri için düzenlenen faiz uygulaması, devlet hazinesinden karşılanacak. Kredinin en büyük avantajı ise +4 faiz oranı ile sunulmasıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi’nin kefaletiyle sağlanan esnaf kredileri, 7 paket olarak sunulmuştur.

Esnaf kredi paketleri

Esnaflara sunulan düşük faiz oranına sahip kredi paketleri 7 özel kategoride sunulmaktadır. Bu kredi paketleri şöyle sıralanır;

İşletme kredisi,

İstihdam destekleme kredisi,

Tesis kredisi,

Taşıt edinme ve bakım onarım kredisi,

Kamyonet sıfırlama kredisi,

İhracat işletme kredisi,

İskonto kredisi.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Kredi desteklerinden yararlanmak için öncelikle işletmenize en uygun paketi seçmelisiniz. Başvuru için dilekçe ile kayıtlı meslek odası birimine başvuru yapılmalıdır. Kurul tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kredi için uygun olduğuna karar verilen esnafların kredileri Halk Bankası tarafından gönderilir.

Başvurularda kişinin gelir durumu dikkate alınmaktadır. Gelir hesaplaması, KKB, gelirinin alacağı kredi miktarını karşılaması gibi durumlar banka tarafından değerlendirilir ve ardından kredi kullandırılması için onay verilir. 30 bin liranın üzerinde olan kredilerde ipotek ya da kefil gibi şartlar yer alabilir.

İşletme kredisi

İşletme kredisi ile işini geliştirmek isteyen ve nakit ihtiyacı duyan esnaflara destek sunulmaktadır. Üst limiti 150 bin lira olan krediden yararlanmak için bütün esnaflar başvuru yapabilir. Kredide aynı zamanda 24 ay vade seçeneği bulunmaktadır.

İstihdam destekleme kredisi

İşsizlik seviyesinin düşürülmesi ve istihdamın artırılması adına esnaflara istihdam destekleme kredisi verilmektedir. Devlet tarafından istihdamı desteklemeye yönelik olarak devreye giren istihdam destekleme kredisi ile 150 bin liraya kadar kredi verilmektedir. Kredide 12 ay ödemesiz dönem ile kolaylık sağlanmakta ve toplamda 36 ay vade seçeneği bulunuyor.

Tesis kredisi

İşletmelere özel sunulan tesis destek kredisi ile esnafların yüksek tutardaki makine alımlarına kolaylık sağlanıyor. İşletmeler için önemli olan makineler, en yenileriyle değiştirilmeli ve üretim artırılmalıdır.

Taşıt edinme ve bakım onarım kredileri

İşletmelerin araç yenileme ya da mevcut araçlarının bakım ve onarımı için taşıt edinme ve bakım onlarım kredisi verilmektedir. Bu kredi ile;

Sıfır araçlarda 60 ay vadeli, 150 bin lira limit olan kredi paketi,

İkinci el araçlardan kamyonet, minibüs ve otomobil için 3 yaş olan araçlara özel kredi paketi,

İkinci el araçlarda otobüs almak için 5 yaşında olan araçlara özel kredi,

Mevcut araçların onarımı için,

Mevcut araçların ihtiyacı olan yedek parçalar için 48 aya varan vade imkanı ile kredi verilmektedir.

Kamyonet sıfırlama vergisi

Ticari olarak kullanılan kamyonetlerin gelişen teknoloji ile birlikte yenilenmesi gerekir. Yeni araç almak yüksek fiyatları nedeniyle işletmeyi zorlayabilir. Bu nedenle devlet tarafından sunulan kamyonet sıfırlama kredisi ile eskimiş olan 10 yaşından büyük araçlar 36 ay vade ile yenilenebilmektedir.

İhracat işletme kredileri

İhracat yapan işletmelerin ihracat ağını genişletmesi ve daha verimli çalışması için bu kredi paketi tercih edilmektedir. Esnaflara verilen 150 bin liraya varan kredi ile teknolojik makineler alınabilecek ve 12 ay geri ödeme yapılmayacak. Esnaflara özel bu kredi ile birlikte ödemesiz geçen 12 ay sonunda esnaflar 48 ay geri ödemeli olarak kredilerini ödemeye başlayacaklar.

İskonto kredisi

Yatırım yapan, vadesini bekleyen ya da toplu paraya ihtiyacı olan esnaflar için 9 ay vadeli kredi olanağı da bulunmaktadır. Bu kredi ile esnaflar kısa süreli nakit sorunlarını halledebilmektedir.

Kredi paketlerinin faiz oranları nedir?

Esnaflara özel olarak sunulan kredilerde 12 ay vade için belirlenen faiz oranı yüzde 4, 12 ay ve üzeri vadelerde ise yıllık faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Nakit kesintiler ve oranları ise aşağıda yer almaktadır;

Sermaye kesintisi blokeli yüzde 1

Kooperatif gideri yüzde 1,5

Risk fonu kesintisi yüzde 1

TESKOMB kesintisi yüzde 0,25

Halk Bankası komisyon kesintisi yüzde 0,5

Bölge birliği kesintileri yüzde 0,25

 

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:27
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EsnafKrediBakanlar KuruluHalk Bankası
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